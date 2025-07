Banrisul lança novo Portal de APIs para integração de soluções financeiras

O Banrisul lançou o novo site do Portal do Desenvolvedor (https://developers.banrisul.com.br/), plataforma oficial do Banco voltada para desenvolvedores, empresas e parceiros de tecnologia que desejam acessar, testar e integrar as APIs (Application Programming Interface ou, em português, Interface de Programação de Aplicações) do Banrisul. A ferramenta reúne todas as informações técnicas e comerciais necessárias para criar soluções financeiras digitais, como transferências via Pix, emissão de boletos e muito mais.

De acordo com o diretor de Tecnologia, Inovação e Transformação Digital do Banrisul, Carlos Malafaia, o novo portal foi desenvolvido para qualificar a experiência dos usuários, tornando a navegação mais intuitiva, organizada e focada nas necessidades dos desenvolvedores e parceiros de negócio. “Com visual moderno e conteúdo bem estruturado, o site apresenta as APIs do Banrisul como ferramentas importantes para criar novas oportunidades de negócio. Essas soluções ajudam a tornar os serviços financeiros mais acessíveis, rápidos e conectados, reforçando o papel do Banrisul como um banco cada vez mais digital”, salienta.

As APIs funcionam como pontes entre as soluções das empresas e os serviços financeiros oferecidos pelo Banrisul. Isso facilita, por exemplo, que empresas ofereçam serviços financeiros como pagamentos, transferências, abertura de contas ou consultas de saldo, diretamente em seus próprios aplicativos ou plataformas. Esse modelo, conhecido como Banking as a Service (ou Banco como Serviço), permite que as empresas inovem mais rápido, melhorem a experiência dos seus clientes e ampliem suas ofertas, enquanto o Banrisul fortalece sua presença no mundo digital. O portal conta com um catálogo de APIs atualizado, navegação intuitiva, documentação clara, espaço para parceiros, entre outros serviços.