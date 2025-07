Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Capitalização apresenta crescimento no primeiro quadrimestre

O setor de capitalização arrecadou R$ 11,01 bilhões no primeiro quadrimestre de 2025, representando um crescimento de 11,02% na comparação com o mesmo período de 2024. Entre resgates e sorteios, foram pagos R$ 8,65 bilhões. Os dados constam no levantamento divulgado pela Superintendência de Seguros Privados e analisados pela Federação Nacional de Capitalização.

O diretor-executivo da FenaCap, Natanael Castro, disse que esses resultados mostram que a capitalização amplia sua presença como uma solução versátil para diferentes necessidades da sociedade. “Com os avanços regulatórios, os títulos se transformaram, sendo capazes de ampliar seus modelos de atuação. Trabalhamos para aprimorar e intensificar o desempenho de cada modalidade no mercado, impulsionando o uso da Capitalização por pessoas físicas e jurídicas em todo o Brasil”, afirmou.

Quanto as modalidades da capitalização, nos primeiros quatro meses do ano, a Tradicional alcançou R$ 8 bilhões em arrecadação, seguida pela Filantropia Premiável, com R$ 1,37 bilhão (alta de 24,5%). A confiança dos clientes nessa modalidade permitiu o repasse de R$ 720 milhões a entidades filantrópicas, 15,30% a mais, se comparado aos quatro primeiros meses de 2024.

A modalidade Popular registrou receitas de R$ 90 milhões entre janeiro e abril. Já o Instrumento de Garantia, outra modalidade de destaque entre os consumidores, alcançou arrecadação de R$ 1,24 bilhão no mesmo período, um crescimento de 17,50%.

Entre as pessoas jurídicas, o uso dos Títulos de Capitalização também cresce. A modalidade Incentivo que promove a fidelização e relacionamento com clientes das empresas alcançou R$ 330 milhões em receitas no período.

Entidades se manifestam sobre o IOF

A Confederação Nacional das Seguradoras e a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida divulgaram nota oficial reiterando discordância sobre o decreto presidencial que cria a cobrança de IOF nos planos de seguros de vida com cobertura por sobrevivência (VGBL), estabelecida no Decreto 12.499.

Conforme a manifestação, o setor segurador pretende continuar o debate para sensibilizar os Poderes quanto à decisão que passa a cobrar IOF de 5% sobre o valor nominal dos depósitos acima de R$ 300 mil neste ano.

As duas entidades destacam que a incidência de IOF no VGBL, além de criar assimetria no produto, está na contramão das ações do mercado segurador de estimular a poupança de longo prazo, cada vez mais necessária no cenário de envelhecimento da população.

XVI Seminário de Gestão de Riscos e Seguros

A Associação Brasileira de Gerência de Riscos realizará nos dias 12 e 13 de agosto de 2025, o XVI Seminário de Gestão de Riscos e Seguros - Expo ABGR 2025, no WTC, na cidade de São Paulo.

O tema deste ano será: "O Gerenciamento de Risco nas Organizações e o Marco Legal do Mercado de Seguros". O evento reunirá diversos risk managers e renomados profissionais para debaterem os assuntos mais relevantes do momento sobre proteção financeira, seguros, garantias e educação.

As inscrições podem ser encaminhadas através do seguinte site: eventos.congresse.me/xvisgrs_expoabgr2025