Onde as histórias se encontram: o novo podcast do CIEE-RS

Com mais de cinco décadas dedicadas à inclusão e ao desenvolvimento de jovens no mundo do trabalho, o CIEE-RS dá mais um passo inovador ao lançar seu próprio podcast. Disponível em cieers.org.br/portal/podcast, o projeto é uma janela aberta para debates atuais sobre educação, empregabilidade, inovação e impacto social.

Gravado na nova unidade do CIEE-RS, na Rua Coronel Vicente, 183, no Centro Histórico de Porto Alegre, o podcast integra um ecossistema pensado para conectar pessoas, ideias e oportunidades. O espaço conta com estúdio profissional de podcast disponível para locação, além de salas de coworking, auditório e áreas para eventos.

Os episódios que já estão no ar abordam temas como recrutamento e seleção, inteligência artificial e inovação social. Participando de alguns episódios, o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, reforça o propósito do projeto e da nova fase da instituição.

Queremos abrir microfones para escutar quem vive os desafios da formação e da empregabilidade. Mais do que falar sobre juventudes, é hora de falar com elas.

“Criar esse podcast é dar espaço para que ideias circulem, histórias inspirem e o conhecimento ganhe novas vozes. Queremos abrir microfones para escutar quem vive os desafios da formação e da empregabilidade. Mais do que falar sobre juventudes, é hora de falar com elas. O estúdio, o podcast e a nova unidade representam esse novo tempo do CIEE-RS: mais conectado, acessível e preparado para impulsionar transformações”.

Mais do que uma plataforma de conteúdo, o podcast reflete o compromisso do CIEE-RS com a formação cidadã e o protagonismo juvenil. Ao unir infraestrutura moderna, diálogo qualificado e escuta ativa, a instituição reafirma sua vocação de ser uma ponte entre juventude, educação e oportunidade.

Para quem deseja mergulhar em discussões relevantes ou produzir seu próprio conteúdo com qualidade, o podcast do CIEE-RS é o ponto de partida ideal.

CIEE-RS