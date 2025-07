CIEE-RS, Ânima e FADERGS fortalecem acesso ao ensino superior com o FADTECH

Transformar realidades por meio da educação e da tecnologia é o que move o FADTECH, projeto promovido pelo Ânima Lab Hub e FADERGS em parceria com o CIEE-RS. Voltado a jovens em situação de vulnerabilidade, o programa conecta participantes ao universo da tecnologia, da cidadania digital e do mercado de trabalho — sempre a partir de um olhar inclusivo e de formação integral.

No final de junho, a FADERGS foi palco da formatura da edição mais recente do projeto, reunindo estudantes, professores e representantes institucionais em um momento marcado por emoção e conquistas. “Conectar a juventude ao conhecimento é investir em futuros mais justos”, afirma Melânia Lisiak, Coordenadora de Projetos Socioeducativos do CIEE-RS. “É essa conexão que transforma realidades e cria novas possibilidades”.

Com 120 horas de duração e dois módulos de aprendizado, o curso oferece conteúdos que vão desde pensamento computacional e desenvolvimento de jogos até introdução à inteligência artificial e programação, além de estimular competências como comunicação, trabalho em equipe e resolução de problemas.



Durante a cerimônia, os formandos apresentaram os projetos desenvolvidos ao longo da formação e receberam seus certificados. O grande destaque foi a entrega de uma bolsa integral para a graduação em TI e Computação ao jovem Eduardo Barreto Massirer, de 19 anos, do Centro da Juventude de Alvorada. “Todas as aulas foram relevantes e leves. Aprendi muito e me diverti também”, conta Eduardo. “Levo o FADTECH para a vida e vou me esforçar para me tornar o profissional que todos esperam”.

Para o coordenador do projeto, Flavio André Treib, a bolsa representa mais do que reconhecimento. “Ela simboliza um gesto de confiança em um talento que floresce em meio às adversidades”, afirma. “Histórias como a de Eduardo mostram o poder transformador da educação”.

A parceria entre Ânima, FADERGS e CIEE-RS deve seguir crescendo. Uma nova edição do FADTECH está prevista para o segundo semestre, com a meta de alcançar ainda mais jovens e aprimorar continuamente o conteúdo oferecido. Mais do que capacitar tecnicamente, o projeto reforça o compromisso com a inclusão e a construção de um futuro mais plural e humano.