Universitário do Amanhã chega a quase 10 mil inscritos

Nós chamamos e o público gaúcho se mobilizou para fazer parte do Universitário do Amanhã. O curso teve suas inscrições encerradas no dia 20 de junho, com números impressionantes: foram 9.400 inscritos para mais de 5.000 vagas disponíveis.

Uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do RS (SEDES), em parceria com o CIEE-RS, o projeto oferece videoaulas gravadas nas quatro linhas de aprendizagem, visando preparar alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e Ciências da Natureza.

“A pessoa que possui a oportunidade real de se preparar para o ingresso ao ensino superior tem maior chance de cursar a faculdade e mudar efetivamente o seu contexto social e o da sua família. O programa Universitário do Amanhã tem exatamente esse propósito, além de ser uma das frentes fundamentais de desenvolvimento que a nossa secretaria oferece”, declarou o titular da Sedes, Beto Fantinel.

O curso é voltado a estudantes que estivessem no segundo ou terceiro ano do Ensino Médio, ou que já tenham concluído essa etapa, na rede pública estadual, além de estar inscrito no CadÚnico. Após a confirmação da participação, os jovens terão acesso a uma plataforma online com os conteúdos, bem como banco de questões de provas anteriores do Enem, testes vocacionais e simulados e acompanhamento contínuo para esclarecimentos.

Os estudantes recebem ainda um kit de materiais de estudo, contendo mochila personalizada, caderno, apostila, canetas, borracha, marca-texto, apontador, régua e lápis. Todo esse material é oferecido de forma totalmente gratuita.

"Quando se trata de gerar oportunidades de ensino e empregabilidade para os jovens, o CIEE-RS faz questão de sempre ser protagonista. Ficamos muito orgulhosos dos resultados e do alcance desse projeto, que repercutirá em um futuro melhor para tantos universitários do amanhã", celebra o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto.

CIEE-RS