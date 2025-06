Sistema FIERGS fortalece atuação junto aos sindicatos industriais e amplia ações

Com o propósito de reforçar o associativismo e apoiar os 108 sindicatos industriais filiados, o Sistema FIERGS tem intensificado sua atuação por meio da Unidade de Desenvolvimento Sindical (Unisind). Criada com o objetivo de oferecer suporte técnico, estrutural e estratégico, a Unisind se consolida como um pilar no fortalecimento das entidades sindicais da indústria gaúcha.

A área foi estruturada para apoiar os sindicatos em temas como gestão administrativa, assessoria jurídica (incluindo negociações coletivas), projetos, eventos, contabilidade e relacionamento institucional. Os sindicatos também contam com infraestrutura gratuita dentro da sede da FIERGS, com salas para reuniões, videoconferências e eventos, além de acesso direto a equipes especializadas e às entidades que integram o Sistema FIERGS - Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS.

Seguindo as diretrizes do presidente da FIERGS, Claudio Bier, a atuação da Unisind está sendo ampliada em 2025 com novas parcerias e serviços. A oferta foi reforçada com assessorias contábil e tributária, além da oferta de um novo software de gestão sindical, mais moderno e completo, disponível gratuitamente aos sindicatos. "Fortalecer os sindicatos industriais, significa fortalecer a indústria do Rio Grande do Sul", explica Bier. "Queremos cada vez mais aproximar o Sistema FIERGS da ponta, das pequenas indústrias que realmente necessitam do nosso apoio, e os sindicatos conseguem esta aproximação de forma direta", explica o presidente.

A diretora de Relações Institucionais do Sistema FIERGS, Ana Paula Werlang, lembra que "guiados pelos pilares estratégicos do Sistema FIERGS, estamos compromissados em capacitar, desenvolver e apoiar cada vez mais os sindicatos industriais e, então, recuperarmos o protagonismo da indústria no Rio Grande do Sul".

O presidente do Sindicato da Indústria de Calçados do RS (Sicergs), Renato Klein, destaca que essa integração fortalece a representatividade dos sindicatos. "Estar integrado à FIERGS nos dá mais força política e institucional para representar nossa base, com voz ativa em negociações com os governos e em fóruns nacionais. A atuação da Unisind é fundamental, pois nossas demandas ficam centralizadas e os integrantes da unidade conhecem de perto nossas dores e valências. Essa articulação também facilita o intercâmbio de experiências e boas práticas, o que contribui para aprimorar nossa atuação."

Para o presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs), Ubiratã Rezler, a atuação conjunta com a FIERGS potencializa a representação e a capacidade de articulação dos sindicatos frente às demandas do setor industrial. "A Federação é o ponto de convergência das necessidades das indústrias, que chegam até ela por meio dos sindicatos. Para o Simecs, é extremamente importante participar do Sistema FIERGS, por meio do Unisind. O Simecs consegue captar as demandas dos seus associados e transformá-las internamente, e essas demandas são levadas à Federação, que funciona como um importante espaço de debate e busca por soluções para as dores enfrentadas pelas indústrias."