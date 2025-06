Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: A repercussão aos cortes no subsídio ao seguro rural

A divulgação do bloqueio de R$ 445 milhões do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural trouxe preocupação à Federação Nacional de Seguros Gerais e a Confederação Nacional das Seguradoras. Conforme as entidades, o bloqueio representará um duro golpe à política de proteção contra riscos agroclimáticos, especialmente para os produtores que não têm condições de arcar integralmente com o custo do seguro.

A FenSeg e a CNseg ressaltam que a área segurada no país já sofreu forte retração nos últimos anos, caindo de 14 milhões para 7 milhões de hectares entre 2023 e 2024, representando uma redução de 50%. Contando com o apoio do governo federal, as seguradoras ampliaram sua capacidade de assumir riscos e aprimoraram produtos e serviços, com o objetivo de atingir a meta de 20 milhões de hectares protegidos.

Se o bloqueio for mantido, a projeção é de uma nova queda drástica na área segurada, que pode ficar abaixo de 5 milhões de hectares em 2025. Diante desse cenário, as seguradoras já haviam solicitado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento um orçamento adicional de R$ 2,8 bilhões para o próximo ano.

Mesmo diante das dificuldades, as companhias reforçam o compromisso de continuar oferecendo proteção aos produtores por meio de seus canais de distribuição, cientes dos desafios enfrentados pelo setor agropecuário em um momento de forte restrição econômica.



Previdência privada registra captação líquida de R$ 7 bilhões



Relatório realizado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida aponta que o valor aportado em fundos de previdência privada aberta no país, descontados os resgates realizados no período, somaram R$ 7,1 bilhões no 1º quadrimestre de 2025.

Em relação aos aportes, o setor arrecadou R$ 58,8 bilhões no total, retração de 8,2% quando comparado ao montante dos quatro primeiros meses de 2024. Ao mesmo tempo, os resgates subiram 20,7%, somando R$ 51,7 bilhões.

Os ativos em abril de 2025 totalizavam R$ 1,6 trilhão, aproximadamente 13,5% do PIB brasileiro, tendo crescido 12,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado.



Cresce a arrecadação do Seguro de Pessoas no 1º trimestre



Os prêmios de seguros de pessoas somaram R$ 18,5 bilhões nos três primeiros meses de 2025, registrando uma expansão de 8,3% quando comparado ao mesmo intervalo do ano passado. Os dados foram relatados no relatório da FenaPrevi.

O estudo ainda destaca que os segurados receberam R$ 4,2 bilhões em pagamentos de benefícios (sinistros) no 1º trimestre de 2025. Isso representa uma alta de 14,9% em relação ao volume pago nos três primeiros meses do ano passado.



1º Congresso do CVG-RS



O Clube de Seguros de Vida e Benefícios do Estado do Rio Grande do Sul realizará nesta quinta-feira, dia 26 de junho, no prédio 40 da PUC, em Porto Alegre, o 1º Congresso para celebrar os 35 anos da entidade. Com o slogan “Como Vender Seguro de Pessoas!”, o evento reunirá corretores e profissionais do mercado segurador.

Os convites para os interessados em participar do Congresso estão disponíveis no Sympla. Associados do CVG-RS não pagam.