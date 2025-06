Festival Alvorarte leva cultura para a juventude de Alvorada

O dia 14 de junho foi de muita cultura, arte e celebração para a gurizada das comunidades de Alvorada. Nesse dia, ocorreu, no Centro da Juventude, o Festival Alvorarte, organizado pelos jovens participantes do projeto Caminhos Criativos.

A iniciativa foi uma capacitação em produção de eventos culturais, promovendo um percurso formativo para os jovens, potencializando seus talentos. O trabalho foi promovido pela Secretaria da Cultura do RS e pela Fundação Bienal do Mercosul, com apoio institucional do CIEE-RS.



O Festival completou o ciclo de formação, levando um dia todo de celebração da arte com diversas atrações, como batalha de rimas, apresentações de dança, exposição de artes temáticas, shows, DJ e grafite.

Dezenas de pessoas estiveram presentes no Centro, que é gerido pelo CIEE-RS, e que promove a inclusão social e o desenvolvimento pessoal e profissional de jovens de 14 a 24 anos que residem em Alvorada.

"Foi algo incrível, porque eu pude aprender mais, me inspirar mais, ser mais criativa, trazer para a minha vida uma experiência que eu nunca imaginei que teria", diz a jovem artista Pak, participante do projeto.

"Foi uma experiência muito importante para todos os jovens envolvidos, que trouxeram suas ideias, habilidades, conhecimentos e puderam expressar toda potencialidade da juventude nessa entrega incrível", afirma Camila Alves, coordenadora de projetos sociais do CIEE-RS.

O Caminhos Criativos faz parte do programa RS Seguro COMunidade, que atua em territórios com maiores indicadores de crimes violentos letais e internacionais, buscando transformar a realidade local com a oferta de diversas políticas sociais.

O Festival Alvorarte teve ainda a apresentação da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do RS, e apoio institucional da EduSpace, Co.liga, PUCRS e POD Socioeducativo.

CIEE-RS