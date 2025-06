Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: O desafio de ampliar o mercado do seguro de pessoas

O Clube de Seguros de Vida e Benefícios do Estado do Rio Grande do Sul realizará no dia 26 de junho, no prédio 40 da PUC, em Porto Alegre, o 1º Congresso para celebrar os 35 anos da entidade. Com o slogan “Como Vender Seguro de Pessoas!”, o evento reunirá corretores e profissionais do mercado segurador.

Conforme o presidente do CVG-RS, Jean Figueiró, o objetivo do Congresso é qualificar o corretor para que ele esteja melhor preparado para se comunicar com a sociedade e assim ampliar mais o mercado do seguro de pessoas. Ressaltou que além dos corretores de seguros, o evento também é direcionado aos profissionais do mercado financeiro.

Jean destaca que apesar da arrecadação do seguro de pessoas ter ultrapassado a do seguro de ramos elementares, isto não significa uma consolidação. “Passou em volume financeiro de arrecadação e não em seguros feitos de forma individual. Apenas 5% da população compra este produto. O restante vem de vendas de outros segmentos que incluem as coberturas de Acidentes Pessoais ou Morte por Qualquer Causa, como os seguros de dissídios e os de passagens áreas ou de ônibus. Precisamos difundir a cultura do seguro de pessoas”, afirmou.

Na avaliação do presidente do CVG-RS, o corretor precisa compreender que existe um campo expressivo a ser explorado, não somente no seguro individual, mas também no empresarial. Lembrou que atualmente existe uma grande rotatividade nas atividades profissionais. Desta forma, o funcionário tem a cobertura enquanto está veiculado à empresa. No momento que perde o vínculo, deixa de ter o seguro. “Existe a oportunidade do corretor abordar o trabalhador e oferecer um seguro individual para que ele não fique apenas atrelado ao seguro oferecido pela empresa e assim tenha a garantia de uma cobertura efetiva as suas necessidades”.

Entre as atrações do evento está a realização de um podcast ao vivo com a mediação do comunicador André Rezende, do Canal do Corretor, com as participações dos superintendentes Luiz Ricardo Araújo (Seguros Unimed), Anderson Mundim (Bradesco Seguros), Alexandre Vicente (HDI Seguros) e Leonardo Neudstadt (Icatu Seguros). As palestras de abertura e encerramento ficarão a cargo dos jornalistas Alice Bastos Neves e Lucino Potter.

Os convites para os interessados em participar do Congresso estão disponíveis no Sympla. Associados do CVG-RS não pagam.





Conexão Futuro Seguro 2025



A quinta Edição do “Conexão Futuro Seguro 2025” ocorrerá no dia 11 de junho, às 16h, com o tema “Nova Legislação, Novos Operadores e Impactos para o Setor de Seguros”.

O evento on-line promovido pela Federação Nacional dos Corretores de Seguros e a Escola de Negócios e Seguros reunirá vários especialistas, autoridades e lideranças do mercado, que irão discutir as recentes mudanças regulatórias e operacionais e as novas leis que impactam diretamente a atuação dos Corretores de Seguros e o futuro da distribuição no mercado brasileiro.

As inscrições podem ser feitas através do site www.conexaofuturo.com.br e os associados adimplentes aos Sincors e ao IBRACOR terão a chance de concorrer a um carro zero quilômetro durante o evento.