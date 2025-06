Mercado imobiliário aquecido oferece oportunidades de investimento para segmento de alta renda

O consórcio tem conquistado espaço no mercado como uma opção atraente também para pessoas de alta renda e investidores. Com a taxa Selic elevada, o consórcio registra demanda para todos os perfis, inclusive para o cliente de alta renda que, por meio do produto, pode diversificar ou ampliar seus investimentos dentro de uma estratégia de planejamento financeiro e alavancagem patrimonial. Assim, a pessoa adquire um patrimônio, que pode ser um imóvel ou veículo, por exemplo, sem precisar usar os ativos que estão dando rentabilidade.

Programando a aquisição pelo consórcio, é possível comprar um bem mais caro com a vantagem de não precisar contratar um financiamento, que tem cobrança de juro. E esta é uma tendência que tem se verificado no mercado, atualmente, como demonstra o levantamento feito pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, que apresentou, em 2024, crescimento de 45,3% nas vendas de imóveis novos no País, sendo que o segmento de médio e alto padrão registrou incremento de 13% no volume de unidades comercializadas e aumento de 32,6% no valor total dos negócios, que somou R$ 24,4 bilhões.

Em permanente expansão, o setor imobiliário oferece inúmeras oportunidades para a aquisição de imóveis à vista sem precisar utilizar os recursos investidos em aplicações financeiras rentáveis e seguras e com liquidez para serem usados em momentos de necessidade ou imprevistos. Neste contexto, o consórcio surge como uma estratégia econômica e inteligente na compra de ativos sólidos, obtendo segurança financeira que estes bens proporcionam.

Consórcio Clube do Milhão, que é um grupo de consórcio de imóveis com cartas de crédito que variam entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão. A modalidade oferece condições promocionais por tempo limitado com taxa de administração de 17% para o período de 200 meses – 0,085% ao mês e 1,02% ao ano. O cliente tem a opção de escolher entre o pagamento por parcela integral ou parcela reduzida até a metade do plano ou até ser contemplado, o que ocorrer primeiro. Percebendo o potencial deste nicho de mercado, a empresa Banrisul Consórcio, do Grupo Banrisul , com atuação há mais de 20 anos no mercado, lançou o. A modalidade oferece condições promocionais por tempo limitado com taxa de administração de 17% para o período de 200 meses – 0,085% ao mês e 1,02% ao ano. O cliente tem a opção de escolher entre o pagamento por parcela integral ou parcela reduzida até a metade do plano ou até ser contemplado, o que ocorrer primeiro.

Os interessados em adquirir a sua cota, tanto pessoa física quanto jurídica, podem contratar pelo app Banrisul ou procurar o seu gerente de relacionamento. Todos os meses, será contemplada uma cota por sorteio e também com a possibilidade de contemplação por lance livre, dependendo dos recursos disponíveis no grupo. Em relação ao lance livre, a Banrisul Consórcio oferece o diferencial do consorciado dobrar o valor da sua oferta. Por exemplo, se o cliente possui uma carta de crédito de R$ 1 milhão e pretende dar um lance de R$ 300 mil, ele tem a possibilidade de dobrar o valor do lance para R$ 600 mil, o que lhe dará mais chances de ser contemplado. Nesta condição, a diferença será subtraída do valor da carta de crédito, que será de R$ 700 mil, que pode ser usado de modo flexível na compra de imóvel pronto no meio urbano ou rural e, ainda, para construção, reforma e ampliação.