1º Fórum Atacadista RS: o setor em busca de novos futuros

Em um cenário marcado por transformações estruturais no mercado e nas formas de consumo, o setor atacadista é convocado a repensar seu papel na engrenagem da economia brasileira. Essa reflexão ganha corpo no 1º Fórum Atacadista RS, promovido pelo Sindiatacadistas/RS, que será realizado no dia 4 de setembro de 2025, na sede da Fecomércio-RS, em Porto Alegre.

O evento marca um momento-chave para o setor, que historicamente tem sido um elo essencial entre a produção e o varejo, mas que hoje enfrenta pressões múltiplas: instabilidade econômica, aumento da carga tributária, transformação digital acelerada e uma nova geração de consumidores com expectativas inéditas.

Com o tema “Qual o futuro do atacado?”, o fórum propõe um espaço qualificado de escuta e construção coletiva de caminhos. A proposta é ir além da conjuntura, lançando um olhar estratégico para os próximos ciclos do setor — ciclos que exigirão capacidade de adaptação, incorporação de tecnologia e novos modelos de gestão.

Uma agenda de futuro

A programação do evento foi concebida para traduzir os dilemas contemporâneos do setor em conhecimento aplicado, articulando conteúdo técnico com experiências de mercado e visões de especialistas. Quatro eixos estruturam a pauta dos debates:

Cenário econômico e regulatório – Análise dos impactos da inflação, da carga tributária e das reformas em curso sobre a sustentabilidade das empresas;

Transformação digital – Adoção de ferramentas como automação, inteligência artificial e plataformas de e-commerce como diferenciais competitivos;

Logística e cadeia de suprimentos – Enfrentamento de gargalos operacionais, busca por eficiência e alternativas à sobrecarga de custos;

Tendências de mercado e comportamento do consumidor – Compreensão das novas demandas e implicações para o papel do atacado na cadeia de valor.

Jornada de conhecimento e articulação

A jornada do evento começa às 7h30min, com o credenciamento dos participantes. A partir das 8h45, inicia-se uma programação dinâmica que reúne palestras, painéis temáticos e momentos dedicados ao networking, fomentando o diálogo qualificado entre os principais atores do setor.

Ao longo do dia, seis nomes de destaque nacional — Ricardo Amorim, Martha Gabriel, Dado Schneider, Rafael Pandolfo, Everardo Maciel e Edson da Silva — conduzirão discussões aprofundadas sobre temas estratégicos como inovação, infraestrutura, tributação e comportamento do consumidor, oferecendo análises consistentes e perspectivas provocadoras sobre os caminhos para o futuro do atacado.

A programação completa pode ser conferida no site oficial: forumatacadista.com.br. É importante salientar, ainda, que as inscrições estão abertas, e as empresas atacadistas associadas ao Sindiatacadistas têm descontos especiais.

Convergência entre reflexão e prática

Mais do que um evento pontual, o 1º Fórum Atacadista RS se apresenta como um ponto de inflexão para o setor no Rio Grande do Sul. Ao reunir empresários, especialistas, formuladores de políticas públicas e representantes institucionais, o Sindiatacadistas/RS propõe uma virada de chave na maneira como o atacado pensa sua relevância e se prepara para o futuro. O evento, aberto a empresários e profissionais da Região Sul, busca consolidar-se como referência nacional na construção de inteligência coletiva para o setor.