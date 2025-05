CIEE-RS leva inovação, cultura e impacto social para a Feira Brasileira do Varejo

Entre os dias 21 e 23 de maio, Porto Alegre foi sede, mais uma vez, da Feira Brasileira do Varejo. No Centro de Evento da FIERGS, as atividades reuniram milhares de visitantes, profissionais e palestrantes nacionais para o principal encontro de negócios e marketing no varejo – e o CIEE-RS esteve presente.

A instituição participou com um estande focado no Teatro CIEE-RS Banrisul, que é uma das principais casas culturais de Porto Alegre – e o segundo teatro mais lembrado da capital gaúcha, de acordo pelo TOP of Mind.



Com um óculos de realidade virtual, os participantes da feira puderam vivenciar uma experiência imersiva no palco do teatro, conhecendo a estrutura, os bastidores e a importância desse espaço para a cidade. Além de uma grande programação cultural, o local permite a realização de múltiplas atividades com equipamentos de alta qualidade.

"Essa ação reforça como o CIEE-RS vai além da capacitação profissional. O teatro reitera nosso compromisso com a educação, a promoção da cultura e o desenvolvimento e transformação social", afirma Paulinho Beccon, coordenador do teatro.

Ao participar da feira, acrescenta o CEO da instituição, Lucas Baldisserotto, o CIEE-RS evidencia que a inovação não está apenas na tecnologia, mas também nas conexões que geram impacto na vida das pessoas.

"A feira, que reúne líderes, visionários e grandes nomes do mercado, trouxe neste ano discussões sobre empreendedorismo, tecnologia e tendências de mercado — e o CIEE-RS se insere nesse ecossistema levando sua missão de inclusão produtiva, desenvolvimento humano e geração de oportunidades", avalia Lucas.