Minuano Alimentos firma acordo histórico e inicia nova fase de estabilidade

A Companhia Minuano de Alimentos celebrou um acordo histórico com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para regularizar integralmente os débitos tributários acumulados desde a crise financeira que resultou no pedido de concordata em 2002. A negociação contempla aproximadamente R$ 550 milhões em dívidas, incluindo multas e juros. Após anos de tratativas, o acordo representa um marco no processo de recuperação e estabilidade da companhia.

Segundo Tiago Fonseca Siqueira, diretor Financeiro e Administrativo, esse era o principal entrave financeiro da companhia, impedindo o acesso ao crédito por mais de duas décadas. "Hoje, a Minuano praticamente não possui outras dívidas e, com a regularização fiscal, poderá finalmente acessar linhas de financiamento e incentivos governamentais. O maior impacto, porém, é simbólico: representa o reconhecimento de anos de esforço da administração e de seus mais de 2,5 mil colaboradores na manutenção da operação e dos empregos, mesmo em cenários extremamente adversos", avalia Siqueira.

Com a situação regularizada, a Minuano projeta investimentos, modernização do parque industrial e o fortalecimento da marca nos mercados interno e externo.

Como empresa com passivos federais antigos, a Minuano não teve acesso às principais linhas de auxílio emergencial durante as enchentes, absorvendo integralmente os prejuízos. Por isso, o acordo com a PGFN tem um valor que vai além das cifras. "Ele representa a resiliência do nosso time e da nossa comunidade, que nunca desistiu", salienta o diretor.

A Companhia Minuano de Alimentos possui hoje seis unidades produtivas no Rio Grande do Sul: frigorífico de aves, em Lajeado; fábrica de industrializados e de rações, em Arroio do Meio; incubatório e granja de produção, em Estrela; e granja de recria, em Bom Retiro do Sul.

A Minuano, próxima de completar 79 anos, é controlada pela Minupar Participações S.A., uma holding brasileira listada na B3 Bolsa de Valores de São Paulo (código MNPR3), o que reforça seu compromisso com a governança corporativa, a transparência e o mercado de capitais.