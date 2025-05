CIEE-RS apresenta projetos para a juventude no II Seminário de Desenvolvimento Social do RS

O CIEE-RS esteve presente entre os dias 12 e 14 de maio no II Seminário de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, que ocorreu em Restinga Sêca. Foi o maior evento dedicado ao debate e à apresentação de soluções para o desenvolvimento e a assistência social no estado, contando com especialistas e gestores de todo o Brasil.

Durante o encontro, promovido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Sedes), a instituição apresentou seus projetos para os jovens gaúchos, trocando experiências com lideranças nacionais e aprofundando as conexões com os atores locais.

O CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, palestrou na oficina "Juventudes: entre vulnerabilidade e potência!", na qual mostrou as iniciativas desenvolvidas no Rio Grande do Sul pela organização, como o Partiu Futuro Reconstrução, o Universitário do Amanhã e o Centro da Juventude.

"Foi um importante espaço para discutir o que estamos fazendo no estado para melhorar a qualidade de vida dos jovens e, também, sua qualificação em formação educacional e no mercado de trabalho, sobretudo junto ao público com maior vulnerabilidade social", disse Lucas.

O painel teve ainda a participação de Murilo Cavalcanti, secretário municipal de Planejamento e Urbanismo Social do Recife (PE) e diretor da Rede Compaz, e de Júnior Torres, coordenador da Central Única das Favelas no RS.

Por meio do Partiu Futuro Reconstrução, o CIEE-RS está beneficiando jovens de 20 municípios atingidos pelas cheias de 2024, com formação profissional e acesso ao mercado de trabalho. Já o Universitário do Amanhã é um curso preparatório gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em formato online, e que tem mais de 5.500 vagas abertas para estudantes gaúchos.

Ambos os programas são realizados ao lado da Secretaria do Desenvolvimento Social, enquanto o Centro da Juventude, localizado em Alvorada, tem a parceria da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do RS. O espaço oferece um leque de oportunidades sustentáveis a jovens de 15 a 24 anos, como profissionalização e inserção no mercado.

