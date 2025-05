Fiema impulsiona desenvolvimento sustentável

A cada dois anos, a Fiema Brasil atualiza os avanços da gestão ambiental ao reunir, durante três dias, tecnologia, conhecimento e oportunidade de negócios para estimular o desenvolvimento sustentável e, assim, garantir a competitividade para a perenidade das corporações. Em sua 10ª edição, o evento promovido pela Fundação Proamb direciona o foco na discussão dos “Ecossistemas em Transformação”, entre os dias 20 e 22 de maio, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves.

Será uma oportunidade rica para se aproximar das mais recentes inovações a fim de transportar o mundo a uma economia mais verde. A possibilidade de extrair energia dos resíduos, a busca pela mitigação do carbono e a reciclagem de materiais ganham nova conotação diante dos desafios da emergência climática e, sem dúvida, adicionam novas nuances para o diferencial competitivo das indústrias.

Palestras, painéis, expositores de soluções e ciência fazem do encontro a maior feira ambiental do país. São muitos os motivos que levam à feira, e elencamos cinco deles para instigar a sua participação no evento.



FiemaCon

A grandeza do braço voltado ao conhecimento da Fiema Brasil justifica sua presença aqui. Neste ano, serão seis eventos concomitantes à feira de negócios, entre seminários e congressos temáticos. O Seminário de Biogás e Energia de Resíduos estreia no espaço, no dia 20. Consolidado, o 8º Congresso Internacional de Tecnologia para o Meio Ambiente, em parceria com a UCS, traz quase 20 palestras e 120 trabalhos científicos nos três dias do evento, destacando o tema "Sustentabilidade, Resiliência e Inteligência: Alinhando Desenvolvimento e Responsabilidade Global". No dia 20, outra atração será o 2° Seminário de Construções Sustentáveis, reunindo sete palestrantes. Também com sete palestrantes, o FiemaCon realiza o tradicional Seminário Brasileiro de Gestão Ambiental na Agropecuária, em sua oitava edição, no dia 21. O FiemaCon sedia também o 14º Fórum Energiplast, com o tema “Do Resíduo à Energia: Tecnologias e Cases de Sucesso”, no dia 21. Por fim, o evento tem ainda o Meeting Empresarial, que vale um tópico exclusivo.



Meeting Empresarial

Um dos mais aguardados eventos do FiemaCon, reúne a visão estratégica de líderes, executivos e presidentes de companhias frente aos desafios da gestão nos dias atuais. Neste ano, a temática “Empresas resilientes: estratégias para prosperar em um mundo em transformação” reunirá doze painelistas falando sobre temas como sustentabilidade, economia circular, mudanças climáticas e inovação de alto impacto. Pela primeira vez, o evento terá três dias – até então, ocorria num único dia.

Dia 20, falam Paulo Herrmann, CEO do Sistema FIERGS; Aline Eggers Bagatini, Diretora Presidente da Fruki Bebidas S.A; Daniel Martin Ely, Vice-Presidente Executivo da Randoncorp e COO da Rands; Jesús Hernández, Doutor em Economia de Empresas e CEO A04Media. No dia 21, é a vez de Suelen Joner, Head de Sustentabilidade e D&I do grupo Azzas 2154; Paula Bragagnolo, Analista de Pesquisa e Desenvolvimento da Galvanotek; Viviane Cecilia Lunelli, Presidente Lunelli e Marijane Paese, Empresária e Administradora da Paese Comércio de Ferragens. Encerram a programação, dia 22, Marquinhos Xavier, Treinador da Seleção Brasileira de Futsal Masculino e Sócio proprietário da Amax Futsal; Fabiano Feltrin, do Grupo Feltrin; Edson Rodrigues Lisboa Júnior, executivo responsável pelo desenvolvimento de sistemas, Analytics e Inteligência Artificial do Sicoob e Márcio Migliavacca, Fundador da Rexfort máquinas. As apresentações serão mediadas por Alexandre Weiler, da Esic Business & Marketing School. O Meeting da Fiema Brasil tem como diretora Marisa Cislaghi.



Arena de Inovação

Reduto para startups exibirem não apenas seus serviços e produtos, mas também competirem pela atenção de empresas já consolidadas. Mais de 30 iniciativas estarão presentes no espaço, que chega à sua segunda edição. Talks, painéis e pitches fazem parte da programação da arena, assim como as aguardadas batalhas e as rodadas de inovação aberta. Convidados especiais também vão dar sua palavra nas diversas palestras programadas.



Rodada de negócios

Uma das iniciativas para ampliar os resultados na feira, a Rodadas de Negócio renova as ótimas expectativas confirmadas em 2023, ano de sua estreia. Articulada pelo Sebrae-RS, a proposta ganha evidência no dia 21, quando empresas que buscam novas parcerias e mercados têm a oportunidade de fechar negócios. Mais de 60 empresas, entre nacionais e internacionais, devem participar do evento. Além disso, cerca de 10 empresas âncoras estarão fixas em suas mesas de negociação, enquanto as demais rotacionam entre elas, facilitando múltiplas conexões.



Mais de 100 expositores

A Fiema Brasil é um reduto das principais ofertas em soluções ambientais do país para negócios dos mais sortidos segmentos. Mais de 100 marcas estarão concentradas no Pavilhão E do Parque de Eventos, numa verdadeira demonstração da capacidade e da tecnologia de empresas brasileiras preocupadas em levar as empresas a um novo patamar produtivo, mais limpo e eficiente. Tecnologias centrais para aumentar a competitividade dos negócios em áreas como gestão de resíduos, águas e efluentes, energia limpa e engenharia e gestão ambiental reúnem fornecedores de todo o país na maior feira do setor do sul do país.



SERVIÇO