Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Primeiro bimestre positivo para o setor de Capitalização

A arrecadação do setor de capitalização no primeiro bimestre de 2025 foi de R$ 5,09 bilhões. O valor representa um aumento de 6% em relação ao mesmo período de 2024, conforme os dados da Superintendência de Seguros Privados que foram analisados pela Federação Nacional de Capitalização.

Conforme o diretor-executivo da FenaCap, Natanael Castro, os números refletem o papel estratégico da Capitalização no fortalecimento da economia nacional. “O desempenho positivo de diversas modalidades reforça a confiança dos consumidores e evidencia a versatilidade do setor em atender diferentes necessidades de empresas, com segurança e credibilidade”, afirmou.



Modalidades em destaque



Os resultados da Capitalização também seguem expressivos no que diz respeito aos sorteios: foram pagos R$ 340 milhões à sociedade, um incremento de 10,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já os resgates somaram R$ 4 bilhões nos dois primeiros meses deste ano. Isso significa mais recursos incorporados na economia brasileira, um valor que faz diferença para o consumo das famílias.

Os Títulos de Capitalização da modalidade Tradicional arrecadaram 3,8 bilhões no primeiro bimestre, fato que representou um aumento de 7% na comparação ao ano anterior. A receita da Filantropia Premiável chegou a R$ 652 milhões e o repasse a entidades filantrópicas foi de R$ 382 milhões. O resultado da modalidade Instrumento de Garantia foi de R$ 612 milhões.



Cresce a arrecadação dos seguros de pessoas



O segmento seguros de pessoas arrecadou R$ 12,3 bilhões no primeiro bimestre de 2025, registrando um crescimento de 9,5% na comparação com o mesmo período de 2024. O dado consta na relatoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, com base nas informações da Superintendência de Seguros Privados.

O documento destaca também que os segurados receberam R$ 2,8 bilhões em pagamentos de benefícios (sinistros) no mesmo intervalo, registrando crescimento de 13,8% em relação ao montante pago no 1° bimestre de 2024.



Conseguro 2025

A Confederação Nacional das Seguradoras realizará no próximo dia 27 de maio, no World Trade Center, em São Paulo, a Conseguro 2025.

Este é o principal encontro nacional do mercado brasileiro de seguros, reunindo executivos de seguradoras, corretoras de seguros, empresas de tecnologia, escritórios jurídicos, players nacionais e multinacionais, autoridades governamentais e formadores de opinião que irão debater a agenda de competitividade do setor e suas contribuições para o desenvolvimento econômico e social do País.

Para a edição 2025, a Conseguro vai reforçar o papel do setor de seguros nas discussões relacionadas à transição climática, tema que ganhará mais força e relevância na COP 30, a Conferência das Nações Unidas para o Clima, que será realizada em novembro na cidade de Belém, no Pará.

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, será um dos palestrantes da Conseguro 2025, onde falará sobre a importância da segurança jurídica para o crescimento do mercado segurador.