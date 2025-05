Instituto Científico, Tecnológico e Social faz parte da nova sede para transformar vidas

Lançado em novembro de 2024, o Instituto Científico, Tecnológico e Social (ICTS) do CIEE-RS foi estabelecido para criar soluções aos desafios da comunidade e transformar as vidas das pessoas. Já atuando em iniciativas de impacto social, o projeto terá sua atuação ampliada com a nova sede no Centro Histórico de Porto Alegre, inaugurada no dia 23 de abril.

"Estamos muito entusiasmados com a inauguração da sede, porque foi um ambiente totalmente projetado para inspirar, promover novas experiências e criar uma grande rede de colaboração. Tudo isso para gerar impacto efetivo lá na ponta, que é o nosso propósito", celebra Juliana Magalhães, gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Fomento e que está à frente do ICTS.



O espaço do instituto contará com empresas residentes e associados que fomentarão ações com foco na inclusão e o desenvolvimento produtivo. Empresas e coletivos que se instalarem no local terão acesso a ambientes de formação, capacitação e desenvolvimento. O trabalho envolverá desde a elaboração de projetos, acesso a recursos de inovação social, pesquisas aplicadas, empreendedorismo social e outras oportunidades.

"Nossa expectativa é ampliar o portfólio de serviços, para que novos membros estejam conosco como residentes das salas privativas, além de promover mais debates sobre inovação social e inclusão produtiva", destaca Lucas Baldisserotto, CEO do CIEE-RS. "Queremos transformar vidas. O ICTS amplia as oportunidades de iniciativas que atuam diretamente nessa transformação. E o melhor: tudo em rede", complementa.

O Instituto ocupará espaço em dois andares da nova sede, que fica localizada em um prédio histórico, que passou por um processo de revitalização ao longo dos últimos quatro anos. A unidade abriga 14 salas de aprendizagem e ambientes profissionalizantes, como estúdios de podcast e cozinha equipada para cursos de gastronomia. Venha nos visitar na Rua Coronel Vicente, 183, em Porto Alegre.

