Inauguração de sede no Centro Histórico marca novo momento do CIEE-RS

A última quarta-feira (23) marcou um novo momento para o CIEE-RS: neste dia, foi inaugurada a sede da instituição no Centro Histórico de Porto Alegre, em um prédio com 13 mil metros quadrados que é ícone da arquitetura na região. O espaço, localizado na rua Coronel Vicente, passou por extenso processo de retrofit nos últimos quatro anos e, agora, é um ambiente moderno e multifuncional.

Em seus cinco andares, o prédio conta com 14 salas de aprendizagem e espaços profissionalizantes, como estúdio de podcast e cozinha equipada para cursos de gastronomia. A estrutura deve receber cerca de 2 mil pessoas por dia, além de 200 colaboradores diretos. Um dos destaques da nova sede é o Instituto Científico, Tecnológico - Social, que ocupará cerca de 6 mil m² do local.

Lançado em novembro de 2024, o ICTS será um hub de inovação, colaboração, empreendedorismo e entretenimento, visando ainda uma incubadora para startups e projetos de impacto social, com foco especial em comunidades vulneráveis. Empresas e coletivos que se instalarem no local terão acesso a ambientes de formação, capacitação e desenvolvimento.

“Essa expansão não é apenas física — ela simboliza o nosso compromisso com a inclusão produtiva, o desenvolvimento de competências para o século XXI e o fortalecimento de redes colaborativas com empresas, poder público e sociedade civil. A unidade amplia nossa capacidade de atendimento e proporciona vivências formativas mais completas e conectadas às transformações do mundo do trabalho”, afirma Lucas Baldisserotto, CEO do CIEE-RS.

Na cerimônia de inauguração, que teve a presença do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e do secretário estadual de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, o presidente do CIEE-RS, Marivaldo Tumelero, destaca a importância deste momento. "Hoje, celebramos, mais um dia importante na nossa história: o lançamento de um projeto que une educação e saúde, áreas essenciais para o bem-estar e desenvolvimento da nossa juventude. Queremos fazer a diferença para a juventude gaúcha pela educação e pelo trabalho”, afirmou.

