Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Brasesul 2025 vai reunir mais de 3.500 Corretores de Seguros em Porto Alegre

Nos dias 20 e 21 de março, no centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, líderes do mercado, executivos de seguradoras, autoridades, parlamentares e dirigentes de entidades, especialistas do setor e 3.500 profissionais Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estarão reunidos no Brasesul 2025.

Um dos destaques do encontro será o Painel dos Presidentes, com troca de experiências, conhecimento e representatividade no mercado de seguros. Os presidentes das principais seguradoras do Brasil vão debater a essência do evento e os desafios futuros do setor, sob a mediação dos presidentes dos Sindicatos dos Corretores de Seguros dos três Estados da Região Sul do Brasil.

O evento terá um espaço dedicado às mulheres operadoras do mercado de seguros, com palestras de executivas do setor. O painel ocorrerá no dia 21, das 09h às 11h, com a mediação do apresentador Zeca Camargo.

O presidente do Sincor-RS, André Thozeski, disse que o evento terá um caráter histórico, para marcar a retomada e a importância do mercado segurador à sociedade. “Vamos reunir todos os profissionais do setor e também os consumidores, através de representantes da indústria, comércio e transporte. Queremos ouvir as demandas e necessidades, para que assim possamos atender as expectativas dos clientes”, afirmou.

O Brasesul 2025 é um Congresso promovido pelos Sindicatos dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul (anfitrião), Santa Catarina e Paraná.



O maior encontro de Seguro Rural da América Latina



O Congresso ALASA 2025 ocorrerá de 7 e 10 de abril em Brasília, reunindo seguradoras, resseguradoras, cooperativas agropecuárias, instituições financeiras, produtores, corretores, empresas de tecnologia, representantes de governos e especialistas renomados de todo o mundo.

O evento contará com 45 palestrantes do setor para debater a inovação tecnológica, o crédito rural aliado ao seguro e as novas estratégias de gestão de riscos com base na experiência de países como EUA, China, Colômbia, México e Brasil.

O maior evento da América Latina dedicado ao setor de seguro rural é realizado pela Associação Latino-Americana para o Desenvolvimento do Seguro Agropecuário em parceira com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, e apoio institucional da Confederação Nacional das Seguradoras e Federação Nacional de Seguros Gerais.

Com o tema central "Inovação, Sustentabilidade e Cooperação para um Futuro Resiliente", o Congresso será um espaço único para debates sobre os desafios e as oportunidades no mercado de seguros agropecuários. Entre os tópicos que serão abordados, destacam-se a gestão de riscos climáticos, as inovações tecnológicas aplicadas ao setor, e as estratégias para um futuro agrícola mais sustentável e resiliente. Além disso, será debatido o impacto das mudanças climáticas e as perspectivas de adaptação do setor.