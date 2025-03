CIEE-RS: porta de entrada para os estudantes estrangeiros

Não é novidade que a mão de obra vinda de fora do Brasil tem sido responsável pelo preenchimento de muitas vagas em diferentes setores da economia gaúcha. Indústria, comércio e serviços recorrem cada vez mais a trabalhadores que chegam de diversos lugares para aproveitar oportunidades que, muitas vezes, os brasileiros não abraçam. Ou então, engrossam os números da massa laboral em todo o Rio Grande do Sul.

Nos últimos anos, recebemos famílias inteiras em busca de uma nova chance, geralmente com grande vontade de criar raízes por aqui, conseguindo emprego e, com o tempo, trazendo para cá parentes e amigos, além de evoluírem profissional e financeiramente.

No entanto, um dado ao qual poucos se atentam é a quantidade de estudantes estrangeiros que já fazem parte desse cenário e o potencial de crescimento que podem alcançar. Uma pesquisa recente realizada com um grupo de jovens de outros países revelou que os programas do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) são uma importante porta de entrada para a inclusão no mercado de trabalho brasileiro.

Entre os principais aspectos positivos apontados pelos entrevistados estão a oportunidade de obter experiência profissional, a adaptação à cultura corporativa brasileira e o desenvolvimento de habilidades linguísticas, melhorando a comunicação em português e facilitando a integração nos ambientes em que estão inseridos. A ampliação da rede de contatos, segundo os alunos ouvidos, é mais uma vantagem de formalizar sua atuação por meio dos programas, permitindo que os jovens criem conexões profissionais e aumentem suas chances de crescimento na carreira.

Por outro lado, no mesmo levantamento, foram mencionados desafios a serem superados. Entre eles, destacam-se as barreiras impostas pelo idioma, dificuldades no reconhecimento de diplomas e a burocracia para formalizar contratos de estágio e aprendizagem.

Atualmente, o CIEE-RS possui em seu banco de dados 65 estagiários, 82 aprendizes e 391 estudantes estrangeiros sem contrato — o que reforça a relevância desses programas na inserção produtiva desse público.

CIEE-RS