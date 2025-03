A vontade do jovem de fazer a diferença

Quem fala que os jovens não têm interesse em estudo e trabalho e que a geração que está entrando no mundo do trabalho não vai fazer a diferença precisa rever os seus conceitos. Os números da Plataforma Conjuntos, do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS), comprovam isso. Durante o Carnaval, quando muita gente aproveitava festas, blocos, folia e praias abarrotadas, o sistema registrou mais de 50 mil acessos.

O movimento dos estudantes, concentrados em conseguir uma colocação no mercado, quando o natural seria curtir as folgas do feriado, representa um bom indício de que muitos deles querem, sim, mostrar à família e a si mesmo que podem — e querem — começar a construir o próprio futuro por meio do estágio.

Talvez estejam cansados dos rótulos impostos por gerações que ainda não compreendem a dinâmica de quem enxerga tudo com os olhos digitalizados e inquietos de 2025. Decidiram colocar a mão na massa, aventurando-se pela Conjuntos, apostando em vagas que irão mudar suas vidas.

Essa vontade do jovem de ser útil e de buscar alternativas para modificar uma realidade de dificuldade no cenário em que estão inseridos precisa ser valorizada. E, mais ainda, comemorada. O ímpeto pela procura por oportunidades deixa claro que a sociedade pode contar com eles. Com a criatividade, a urgência de vida e até mesmo os desafios que trazem para muitos acomodados.

O papel do CIEE-RS, de incentivar os alunos a iniciarem como estagiários ou jovem aprendizes, também gera aos empresários a chance de terem, nos quadros, esse estudante que, ao mesmo tempo que aprende com os mais experientes, agrega muitas novas possibilidades à empresa. Seja pelo gás renovado, inerente à juventude, seja pela forma diferente de enxergar os mesmos panoramas — todos ganham com essa relação.

Todo Carnaval tem seu fim, afinal. O ano “começa” agora — e não há mais desculpas para esperar. Se, durante a folia, os números da Conjuntos foram esses, imagina o que está por vir em um calendário inteiro pela frente.