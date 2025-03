Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Nova gestão no SindsegRS

O Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul conta desde o dia 15 de janeiro com nova diretoria. O Superintendente Regional da Bradesco Vida e Previdência, Ederson Antonio Daronco, assumiu a presidência da entidade para o triênio 2025-2028.

Nas suas primeiras manifestações, Ederson disse que pretende melhorar a comunicação do Sindicato. Na sua avaliação, o mercado consumidor dos produtos de seguro ainda é muito restrito, sendo necessário ampliar o conhecimento do público sobre o segmento.



Cresce a procura pelo seguro residencial



Levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras mostrou que o mercado de seguros residenciais no Brasil teve crescimento expressivo em 2024, com uma arrecadação de R$ 6 bilhões, representando um aumento de 16,5% em relação ao ano anterior. Paralelamente, as indenizações pagas atingiram R$ 1,6 bilhão, o que representa um volume 1,5% acima do registrado em 2023.

Para atender a essa demanda crescente, construtoras e condomínios investem em soluções inovadoras, como portarias virtuais, câmeras inteligentes e reconhecimento facial. A inteligência artificial também ganha espaço no setor, sendo utilizada por 19% das companhias para aprimorar sistemas de monitoramento e atendimento ao cliente, conforme estudo do McKinsey Global Institute.

Outro fator que impulsiona a expansão do mercado é o interesse crescente na aquisição de imóveis. Segundo levantamento do Datafolha, divulgado no final de janeiro deste ano, 43% dos brasileiros têm planos de comprar um imóvel residencial em 2025. Com esse cenário, a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) estima que o ramo de seguros massificados, que inclui os seguros residenciais, cresça 15,9% nos próximos anos.



Capitalização aumenta o ritmo de pagamento aos clientes



O segmento de capitalização arrecadou R4 32,02 bilhões em 2024. Conforme o levantamento da Federação Nacional de Capitalização, os pagamentos realizados de janeiro a dezembro chegaram na faixa de R$ 26,19 bilhões. Deste total, R$ 23,34 bilhões foram em resgates. O número traz uma evolução de 5,8%, na comparação com 2023. Já os sorteios destinaram R$ 1,84 bilhão, um incremento de 12,4% em relação ao ano anterior.

A FenaCap também atualizou os números em relação às reservas técnicas, que até dezembro chegaram a R$ 41,5 bilhões. Segundo estudo da entidade denominado “Estimativa de Potencial de Mercado”, a expectativa é superar os R$ 100 bilhões em quatro anos.