Vai ter curso de teatro gratuito em Porto Alegre

Um dos grandes compromissos do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE-RS) é, também, com a cultura gaúcha. Na última semana, foram selecionados 20 candidatos, em um universo de mais de 200 inscritos, para o curso de teatro com a direção do espetáculo Adolescer, de Vanja Cá Michel, ofertado pela instituição. O processo seletivo ocorreu no Teatro CIEE-RS Banrisul.

Os escolhidos terão direito a bolsa-auxílio, alimentação e passagens. As aulas iniciam neste mês de março e seguem até novembro de 2025. A ideia é fortalecer o setor das artes cênicas, explorando a criatividade e o desenvolvimento de diversas habilidades entre os aprovados. Quem acompanhou toda a atividade foi o coordenador do Centro de Eventos e Teatro do CIEE-RS, Paulo Beccon, que salienta o momento único vivido.

“Foi uma mistura de emoção e orgulho poder participar de um projeto como esse, levando conhecimento para um grupo tão diverso que nos procurou. Tivemos 225 inscritos, de todas as idades. Gente dos 16 aos 50 e poucos anos. Tivemos também pessoas com deficiência, o que mostra que as artes cênicas e o próprio CIEE-RS é acessível. Aqui, temos limitações, mas oportunidades”, aponta.

Beccon também enfatiza o caráter pioneiro da ação, que possibilitou o engajamento ainda maior do CIEE-RS no cenário cultural. “É um meio de cura. Uma pessoa que consome cultura tem outra visão da vida. Ela consegue ter uma percepção melhor de tudo aquilo que acontece no nosso cotidiano. E poder proporcionar isso aos nossos novos colegas que vão estar aqui estudando junto com a Vanja Cá Michel é sensacional”, avalia.

Confira a lista dos aprovados:

Tiago Charão Ávila, Lorenzo Culau Pires, Graco Fadenelli Vieira, Mell Nathallie Vieira de Silva, Jade da Silva Jacobs, Wellington Matheus Barros França, Melissa Ribeiro de Oliveira, Rafaela Velho de Oliveira, Rafaela Krieger de Aguiar, Simone Silva de Almeida, Pietra Bantouani Ferreira, Rayssa Cadret Machado, João Vitor Fontoura da Rosa, Gabriela Oliveira Batista Curivali, Alisson Espíndola de Conceição, Adrius Leite Todeschini, Filipe Torres Carriconde, Pietra Giovanna do Nascimento, Mônica Corleta Brasil, Lyanara Dias da Silva.