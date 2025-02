Um momento para início de novas caminhadas

Nenhum ano no Brasil começa exatamente no início de janeiro. As atividades costumam ir ganhando corpo ao longo dos dois primeiros meses, com aquele ímpeto maior depois do carnaval. Contudo, o calendário do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) tem boas notícias já na largada de 2025.

Com a abertura do ano letivo, cresce a busca de jovens por estágios e programas de aprendizagem, acelerando a entrada no mercado de trabalho. Conforme dados do CIEE-RS, de 1º de janeiro até hoje, mais de 1 milhão de acessos foram registrados na plataforma Conjuntos. O número representa um aumento de 32,73%, na comparação com o mesmo período do ano passado.

O CEO da instituição, Lucas Baldisserotto, ressalta o momento ideal para quem deseja ganhar experiência e construir uma trajetória profissional. Somado a isso, ressalta que as empresas podem captar novos talentos e formar futuros profissionais qualificados.

“Vivemos a melhor época do ano por um conjunto de fatores bem favoráveis. De um lado, a vontade extra dos alunos de iniciar uma caminhada concomitante entre estudo e trabalho, aquele impulso pós-férias, e olhando para as oportunidades que querem aproveitar. De outro, as empresas fechando o primeiro trimestre e já vendo o cenário e as tendências do que irá ocorrer daqui para frente, tanto pelos aspectos mercadológicos, quanto de inovação, e partem na busca por contratações”, avalia.

Baldisserotto ainda destaca que, pelos primeiros levantamentos, já se percebe uma tendência de aumento na procura por estágios acima do projetado. No setor de aprendizagem, os números estão dentro do previsto para 2025. Além das mais de 4 mil vagas de estágio disponíveis e mais de 800 de aprendizagem disponíveis, o CEO aponta os projetos do CIEE-RS como grandes oportunidades para os jovens, também em uma época de novas possibilidades.

“Temos o programa Partiu Futuro - Jovem Aprendiz Reconstrução, que irá atender centenas de estudantes em 2025, A Universitário do Amanhã, que os jovens podem aproveitar a atmosfera de renovação e fazer sua inscrição, e muitos outros. Um ambiente propício para que ninguém perca as alternativas que se abrem de forma mais enfática a partir de março e abril”, analisa.