Banrisul anuncia novos serviços com foco em praticidade e tecnologia

Banrisul divulgou uma série de novidades para o ano de 2025, integrando conectividade digital, funcionalidades e novas soluções de pagamento ao portfólio de serviços do Banco. As medidas adotadas vão ao encontro do posicionamento da instituição, buscando aperfeiçoar a experiência do cliente diante de um contexto de constante transformação.

Uma das principais novidades apresentadas é inédita no mercado brasileiro. A instituição será a primeira a abrir sua rede de autoatendimento (ATMs) com caixas localizados em pontos externos e agências, para clientes que mantêm relacionamentos com outras instituições ligadas ao Banco24Horas. As máquinas serão instaladas em agências, Banriponto e outros locais como shoppings, supermercados e postos de combustíveis.

Além dos novos ATMs, foi anunciada a abrangência da Conta Digital Banrisul, que agora está acessível para clientes de todo o Brasil. Outro importante anúncio é a disponibilização dos serviços da rede de adquirência Vero para não correntistas do Banrisul, que antes eram exclusivos para os clientes do banco.

O presidente do Banco, Fernando Lemos, ressalta que os novos produtos e serviços reforçam a solidez de uma instituição rentável e cada vez mais competitiva. “O mercado está passando por muitas mudanças, mas o Banrisul é um banco aberto: aberto às novas tendências para aprender, melhorar, evoluir e criar novas soluções, que estejam cada vez mais conectadas às necessidades dos nossos clientes”, afirma.

Confira outras novidades do Banrisul

Novo Portal de Investimentos: o Banrisul está desenvolvendo uma nova versão do espaço dedicado a realizar investimentos para pessoa física dentro de seu aplicativo. O novo Portal de Investimentos tem funcionalidades mais intuitivas e vai oferecer uma nova experiência para o cliente.

Banricompras por aproximação: o cartão Banricompras agora possibilita pagamentos por aproximação para compras de até R$ 200,00.

Pix parcelado: durante a jornada de pagamento via Pix, o cliente passa a ter a opção "Parcelar Pix", podendo contratar uma operação de crédito parcelada para pagar o Pix à vista.

Banri Global Account: a conta internacional multimoedas do Banrisul possibilita realizar conversões instantaneamente, diretamente no aplicativo da conta, para até cinco moedas estrangeiras: dólar americano, euro, libra, dólar canadense e dólar australiano. O cartão, que é da bandeira Mastercard, pode ser utilizado na função débito ou para saques em praticamente todo o mundo.