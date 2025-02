Digitalização e otimização dos processos: o desafio da Conjuntos

Driblar a burocracia e lidar com processos cada vez mais acelerados são desafios constantes para empresas e corporações. Diante desse cenário, os setores de Recursos Humanos buscam ferramentas que otimizem tempo e recursos. Nesse contexto, a plataforma Conjuntos, do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS), surge como uma solução estratégica, aliando tecnologia e qualidade na gestão de programas de estágio e aprendizagem.