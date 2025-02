CIEE-RS oferecerá telemedicina a 54 escolas municipais de Porto Alegre

Os 43 mil estudantes do Ensino Fundamental da rede pública municipal de Porto Alegre terão acesso a atendimentos por telemedicina dentro de suas escolas a partir do retorno às aulas em 2025. O projeto Educa + Saúde foi lançado na última semana pelo Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS).

A iniciativa será custeada integralmente pelo CIEE-RS durante o ano letivo de 2025 e beneficiará 54 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) da capital. “Sabemos das dificuldades enfrentadas por muitos alunos em situação de vulnerabilidade. Garantir que eles permaneçam na escola em condições adequadas para aprender passa também pelo acesso à saúde. Temos certeza de que o Educa + Saúde será um marco e um exemplo”, ressalta o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto.

Para viabilizar a estrutura necessária, o CIEE-RS forneceu a cada escola parceira um computador, assegurando qualidade no acesso aos atendimentos. O secretário de Educação de Porto Alegre, Leonardo Pascoal, destaca a importância de uma abordagem ampla na assistência aos alunos. “Com este projeto inovador, garantimos um atendimento médico rápido e gratuito para nossos estudantes. Nossas escolas são uma das principais referências de suporte do poder público junto às comunidades”, enfatiza.

Como funciona o atendimento

- Se um aluno apresentar sintomas como febre, alergias, enjoo, dificuldades respiratórias ou sofrer um acidente leve, um professor ou responsável da equipe escolar poderá solicitar o serviço online.

- Por videochamada, o médico avaliará o caso em tempo real, com a participação do responsável pelo aluno e da equipe da escola. Sempre que possível, o diagnóstico será feito no momento, e a receita médica será enviada por e-mail ou WhatsApp.

- Nos casos mais graves, o médico poderá acionar o SAMU diretamente pela plataforma do serviço. O atendimento remoto continuará até a chegada da ambulância. Caso o estudante precise ser encaminhado a um hospital, ele terá acesso direto à emergência, sem necessidade de triagem, garantindo mais rapidez no atendimento.

CIEE-RS