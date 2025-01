Porto Verão Alegre no Teatro do CIEE-RS Banrisul

Não é somente o ar quente que o porto-alegrense respira entre janeiro e fevereiro. A estação do calor também entrega à Capital muita cultura e diversão, que estão em todos os cantos da cidade. Em 39 dias de atividades, o Porto Verão Alegre reúne 171 atrações, em 19 espaços diferentes. E um dos palcos para essa programação é o Teatro do CIEE-RS Banrisul.

Com 11 espetáculos nesta edição, o Centro de Eventos comprova sua importância na cena cultural dos gaúchos. A iniciativa também confirma a vocação do CIEE-RS de preservar e valorizar a arte, proporcionando à comunidade acesso a shows, apresentações e expressões de fomento aos profissionais do setor.

Nos 26 anos de história, o Porto Verão Alegre tornou-se referência e trouxe mais vida à cidade. A partir de toda a expectativa que gera no público, ressalta e fortalece espaços culturais, como o Teatro CIEE-RS Banrisul. Somado a isso, a conexão entre educação e arte, mote do festival, conversa diretamente com o propósito da entidade, de contribuir para o desenvolvimento humano e social e transformar vidas.



“Reafirmar nossa parceria com o Porto Verão Alegre, um dos mais importantes festivais de artes cênicas, é motivo de grande celebração.”



Envolvido do início ao fim do projeto, o coordenador do Centro de Eventos, Paulo Beccon, salienta a relevância que a estrutura tem para o evento, ainda mais em um momento de recuperação para toda a classe, depois do ano conturbado de 2024.

Após um ano desafiador, que exigiu resiliência e superação, começar 2025 recebendo espetáculos tão importantes para a cena cultural local fortalece nosso compromisso com a arte e celebra o papel da cultura como ponto de encontro e transformação”, avalia.

Melhorado e repaginado nas últimas temporadas, o Centro de Eventos e Teatro CIEE-RS Banrisul recebeu investimentos na modernização da estrutura interna, com direito a criação de duas novas salas. O processo ratificou o local como um dos destaques do segmento no Rio Grande do Sul.

A edição 2025 do Porto Verão Alegre vai até o dia 16 de fevereiro. Ingressos e mais informações podem ser obtidos no site (portoveraoalegre.com.br).