Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Setor de seguros indenizou mais de R$ 200 bilhões em 2024

Nos dez meses de 2024, o setor de seguros, excluindo a Saúde Suplementar, pagou mais de R$ 202 bilhões em indenizações, resgates, benefícios e sorteios. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras, o montante representa um aumento de 6,8% em relação ao mesmo período do ano anterior e é quase 20% superior ao orçamento destinado pelo governo federal ao Bolsa Família em 2024 (R$ 169,5 bilhões). Somente no mês de outubro, mais de R$ 21 bilhões foram pagos, representando um crescimento de 9,4% na comparação com o mesmo período de 2023.

Os dados também mostraram um avanço significativo na demanda por produtos de seguros. Até outubro de 2024, houve aumento de 13,1% em relação ao ano anterior, totalizando mais de R$ 361 bilhões em arrecadação. Somente no último mês do levantamento, em comparação com o mesmo período anterior, o crescimento foi de 11,9%, somando cerca de R$ 36,9 bilhões.



O crescimento do Seguro Fiança Locatícia



De janeiro a outubro de 2024, o Seguro Fiança Locatícia teve aumento de 26,0%, com mais de R$ 1,4 bilhão arrecadado, sendo quase R$ 150 milhões apenas em outubro (+30,3%). Em termos de indenizações, o produto pagou R$ 467,4 milhões (+1,5%) e R$ 44,2 milhões em outubro (+0,7%).

Na modalidade, a entidade destacou o título de Capitalização da modalidade Instrumento de Garantia. O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, ressalta que esses produtos desempenham papel crucial como garantia para contratos de locação, protegendo o locador contra inadimplência do locatário. “Ambos substituem formas tradicionais de garantia, como fiadores ou caução em dinheiro”, afirmou.

No acumulado até outubro de 2024, essa modalidade da Capitalização arrecadou R$ 2,7 bilhões, 4,5% a mais do que em 2023. Em outubro, o avanço de 7,3% representou R$ 306,6 milhões em faturamento. Em termos de retorno aos consumidores, em 2024, foram resgatados R$ 2,6 bilhões (+2,2%) e R$ 306,6 milhões (+7,3%) foram pagos em sorteios. Em outubro, o total de resgates foi de R$ 290,6 milhões (+1,6%) e os sorteios, que totalizaram R$ 183,3 mil, foram superlativos, sendo 553% superiores ao do mesmo mês de do ano anterior.



Seguros de pessoas crescem mais de 17%



Ao longo dos dez primeiros meses de 2024, os seguros de pessoas arrecadaram R$ 60,3 bilhões em prêmios, um crescimento de 17,6% na comparação com o mesmo intervalo de 2023. A informação consta no estudo elaborado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, com base nas informações da Superintendência de Seguros Privados.

Conforme análise detalhada por produto, 28% do total arrecadado foi em seguro Prestamista, seguido por 24% no seguro de Vida Individual e 22% no Vida em grupo. Os ramos com as maiores altas, na mesma base de comparação, foram o Vida Individual (22,9%) e o Prestamista (22,5%), seguidas de perto pelo de Acidentes Pessoais (20,5%).

No período foram pagos à população segurada R$ 13,4 bilhões em benefícios, que tiveram um crescimento de 6,3% quando comparado aos mesmos dez meses de 2023.