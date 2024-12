Os números e desafios de 2024 para o CIEE

Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) 2024 entrou para a história da organização tanto pela atuação das equipes, quanto pela expressividade do desempenho. O ano termina com mais de 40 mil estagiários e cerca de 15 mil aprendizes em atividade. Juntos, os programas de Estágio e Aprendizagem somam mais de 55 mil jovens e adultos inseridos no mundo do trabalho. Foi um ano marcante para o. Dos desafios das enchentes aos resultados alcançados,tanto pela atuação das equipes, quanto pela expressividade do desempenho. O ano termina com mais de. Juntos, os programas de Estágio e Aprendizagem somam mais de 55 mil jovens e adultos inseridos no mundo do trabalho.

O gerente de Estágios do CIEE-RS, Marcos Pan, lembra da preocupação que as cheias trouxeram, e o esforço para assegurar os vínculos. “A enchente criou uma estagnação. Felizmente, retomamos o crescimento a partir de agosto”, aponta.

Ele também ressalta a importância da valorização financeira como incentivo à permanência na empresa e aposta na carreira escolhida. “Quanto maior a valorização, maior a entrega, e até mesmo o impacto na família dos estudantes. Essa é a grande chance de atrair e reter talentos, sem falar na reputação positiva da empresa reconhecida por valorizar estagiários”, conclui Pan.

Para o gerente de Aprendizagem e Desenvolvimento Social, Gustavo Etcheverry, além dos números, é importante destacar as mudanças na legislação e as novas metodologias implantadas como as grandes marcas de 2024. “O ano começou com a reestruturação para nos adequarmos à lei, e chega ao fim com o lançamento do nosso programa próprio, o Idea, com nova marca e conceito, conteúdos desenvolvidos pelo CIEE-RS e plataforma digital própria”, avalia.

Ele acrescenta a atuação nas enchentes para proteger a economia e a educação num momento difícil. “Nos envolvemos diretamente. Foi fundamental o trabalho de sensibilização com as empresas para que fossem mantidos os contratos, garantindo o presente e o futuro de milhares de jovens”, conclui Gustavo.

Os desafios enfrentados e as conquistas reforçam a trajetória de 55 anos do CIEE-RS junto à sociedade gaúcha. Um parceiro concreto para quem acredita na educação como caminho para a transformação social e um estado mais fortalecido.