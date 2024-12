CIEE-RS sorteará 10 bolsas de estudos para alunos do Partiu Futuro Reconstrução

O Partiu Futuro Reconstrução, executado pelo Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) em 21 municípios gaúchos atingidos pela enchente, e coordenado pelo governo estadual, representa um recomeço e a transformação da vida de pelo menos 750 estudantes. São jovens aprendizes de 14 a 22 anos que vivem em situação de vulnerabilidade social. Eles receberão um salário de R$ 786,95 para uma jornada de 20 horas semanais, vale-alimentação, os benefícios garantidos pela CLT, e terão ainda acompanhamento psicológico, orientação jurídica, reforço escolar, serviço de telemedicina e seguro.

A iniciativa pode representar o início da realização de um sonho para muitos alunos que desejam se profissionalizar. O CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, anunciou o sorteio de 10 bolsas de estudos integrais — cinco para graduação em uma universidade e outras cinco para formação técnica do ensino médio — entre os aprendizes que concluírem o programa, que tem duração de 2 anos.



“As bolsas que o CIEE-RS vai oferecer complementarão o projeto Universitário do Amanhã, que prepara para o Enem, de forma gratuita, 5.100 estudantes. É transformador o que está sendo feito”, afirma.



O anúncio foi feito na última quarta-feira (11) em Rio Grande, no evento de boas-vindas aos jovens do Partiu Futuro Reconstrução. O vice-governador, Gabriel Souza, e o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, também recepcionaram os aprendizes.



Entre eles, o estudante Herich dos Santos. O jovem de 16 anos se inscreveu no programa para ajudar nas despesas de casa e dar à mãe os R$ 550 do vale-alimentação. É a sua primeira experiência profissional e já o faz planejar um futuro bem diferente do que imaginava há poucas semanas. “Estar nesse programa me trouxe contato com a universidade, com um mundo novo, e me deu um ânimo totalmente diferente. Nunca pensei em cursar Direito. Agora já estou pensando em como será se eu me tornar advogado. Minha mãe está muito feliz. E eu também”, comemora.

CIEE-RS