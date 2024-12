Diretor-Presidente da Fallgatter é Destaque do Aço 2024

Metalúrgica Fallgatter , empresa que se dedica à fabricação e distribuição de produtos em aço e há mais de 70 anos atende clientes no Brasil e no exterior, teve o seu Diretor-Presidente, Sergio Alberto Neumann, escolhido para receber o Troféu Destaque do Aço 2024. A premiação se deve ao crescimento consistente e contínuo da Fallgatter, que atua de maneira muito integrada com seus clientes, oferecendo peças e componentes industriais e agrícolas, chapas de aço, beneficiamento, equipamentos para siderurgia, construção e pavimentação, correntes de engenharia e de transmissão, sistemas de transporte, elevadores e esteiras. “Nossa política de qualidade tem o propósito de fornecer produtos e soluções que atendam às necessidades dos nossos clientes”, salienta Neumann.

O Troféu Destaque do Aço é entregue pela Associação do Aço do Rio Grande do Sul (AARS) há 49 anos, sempre no final do ano. A escolha do agraciado é feita por uma Comissão Especial, formada por dirigentes da AARS, representantes do governo, da imprensa e do setor do aço. Este ano a entrega ocorreu no dia 5 de dezembro, durante jantar festivo na sede da AARS, em Porto Alegre.

“É uma grande honra ser agraciado com o Destaque do Aço, pois se trata de um reconhecimento ao trabalho que exercemos ao longo desses anos todos e indicado por pessoas que têm profundo conhecimento do setor industrial. Estou muito feliz e honrado”, disse Sergio Neumann.

Premiação foi entregue durante jantar festivo na sede da AARS Fallgatter/Divulgação/JC

A Fallgatter

A história da Fallgatter se confunde com a de seu principal executivo. Sérgio Neumann começou a carreira profissional como vendedor técnico da empresa Casa das Correntes no começo dos anos 1970, em Porto Alegre. Em 1973 o fundador da Metalúrgica Fallgatter, João Fallgater, faleceu e a família decidiu vender a empresa. A Casa das Correntes adquiriu a metalúrgica, que era uma empresa com apenas 16 funcionários. Neumann deixou o curso de Engenharia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul pela metade para se dedicar integralmente à nova empresa. Eram necessárias de 12 a 14 horas de trabalho por dia.

“Um passinho de cada vez”, como costuma explicar os movimentos na época e que mantém até hoje, os negócios aumentaram e a Fallgatter cresceu. Tanto que precisou de mais espaço. A solução foi adquirir uma outra empresa, a Cirei, antiga fundição que ficava no bairro IAPI, em Porto Alegre. Em 1998 a Fallgatter se transferiu para o Distrito Industrial de Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre, onde está até hoje. Há 51 anos Sergio Neumann trabalha na Fallgatter, liderando os 650 funcionários em um parque industrial moderno. A companhia atende 600 clientes no Brasil e exporta para seis países.