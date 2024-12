Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: "Rua da Esperança" celebra a resiliência e solidariedade pós-enchentes no RS

A apresentação da peça teatral “Rua da Esperança” ocorrerá no próximo dia 17 de dezembro, às 16h, no Centro Cultural da UFRGS, Auditório Jacarandá, 3º Pavimento, na rua Engenheiro Luiz Englert, 333, em Porto Alegre.

A peça tem como base o livro “Rua da Esperança”, idealizado pela professora e conselheira do SindsegRS, Jane Manssur. A encenação do texto será feita pelos alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Poty Medeiros, do bairro Rubem Berta, na zona norte da capital.

“Rua da Esperança” traz à cena histórias de superação, resiliência e esperança das famílias atingidas, material e emocionalmente, pelo maior desastre natural da história do Estado. Patrocinado pelas empresas Icatu e Rio Grande e com apoio de diversas entidades e grupos do segmento de seguros, o livro, lançado em setembro, é uma das principais ações do Movimento SOS – Chuvas RS, que se destacou por sua mobilização em prol das vítimas das enchentes.

Segundo Jane Manssur, a apresentação é uma oportunidade para o mercado de seguros vivenciar o impacto positivo da união e solidariedade em momentos de crise. “O projeto alcançou um número maior de crianças do que inicialmente imaginávamos. O material entregue nas escolas acompanhou um planejamento pedagógico, pois cada escola adaptou a sua realidade e indicou para outras. O encerramento do Movimento SOS Chuvas RS deixa uma mensagem forte de união e superação representada nas ações. Cada entidade entregou o seu melhor para a comunidade”, conclui Jane.

O livro já foi distribuído gratuitamente, até o momento, a 11 escolas públicas de Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Interessados em assistir à apresentação da peça devem confirmar presença pelo telefone (51) 99446-6943.



Movimento SOS – Chuvas RS



Criado por entidades gaúchas do mercado de seguros, o Movimento SOS – Chuvas RS vem apoiando vítimas das enchentes, promovendo assistência material, psicológica e cultural. É formado por: Sindsegrs, Sincor-RS, CVG-RS, Aconseg-RS, Sindicato dos Securitários do Rio Grande do Sul, Clube da Bolinha-RS, Clube da Pedrinha-RS, ENS, Clube das Gurias e as mídias CQCS, JRS e Seguro Gaúcho.



Brasesul 2025



Já estão disponíveis os ingressos do 4º lote do Brasesul. O evento que foi transferido em razão das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, ocorrerá nos dias 20 e 21 de março de 2025 no Centro de Eventos da FIERGS, em Porto Alegre. As inscrições podem ser feitas no site do Congresso (www.brasesul.com.br).



Setor segurador reforça compromisso com a proteção de dados



A Confederação Nacional das Seguradoras lançou a segunda edição do Guia de Boas Práticas do Mercado Segurador Brasileiro sobre a Proteção de Dados Pessoais.

Publicado inicialmente em 2019, o documento foi atualizado para incorporar mudanças trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados e pelo avanço de novas tecnologias.

Nesta nova versão, destaca-se a inclusão de capítulos sobre Telemetria, Decisões Automatizadas, Privacy by Design, e os ecossistemas de Open Insurance e Open Finance, refletindo a evolução da regulamentação e da tecnologia.

Entre as principais mudanças abordadas, está a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que publicou mais de 30 documentos regulatórios e orientativos desde a entrada em vigor da LGPD. O reconhecimento da proteção de dados como direito fundamental pela Emenda Constitucional nº 115/2022 também reforça a importância do tema para a sociedade.

A nova edição do guia está disponível para download no site oficial da CNseg e promete ser uma leitura indispensável para profissionais que desejam se adaptar às novas exigências legais e tecnológicas do setor.