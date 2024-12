Órgão público também é lugar para estagiário

Oportunidades de início de carreira e contato com o mundo do trabalho também podem estar nos órgãos públicos. Inclusive, ofertas de estágio para estudantes nesse formato trazem benefícios para ambos os lados. Os jovens talentos apresentam novas perspectivas, ideias criativas e atualizações sobre tendências e tecnologia aprendidas na academia. Assim, contribuem para o funcionamento eficiente das instituições, enquanto desenvolvem suas habilidades profissionais em um segmento com muitas possibilidades de adquirir conhecimento.

A definição do gerente de Estágios do Centro de Integração Empresa do Rio Grande do Sul (CIEE-RS), Marcos Pan, valoriza uma das áreas que mais tiveram destaque em 2024 na organização. Antes com aderência tímida de vagas, em comparação com o setor privado, agora as repartições públicas começam a compreender o valor dos jovens nos ambientes de trabalho.



A seleção por meio de provas também garante tratamento isonômico aos estudantes interessados em realizar estágio nos ambientes públicos.



“Para os estudantes, o estágio em órgãos públicos é uma oportunidade valiosa de aplicar os conhecimentos teóricos na prática, compreender o funcionamento do setor público e adquirir experiência profissional. Essa troca beneficia tanto os jovens, que ampliam sua visão de carreira, quanto as instituições, que investem no futuro ao formar profissionais mais qualificados e conscientes de seu papel social”, opina Pan.

De acordo com os números da organização, ano a ano vem aumentando a contratação de estagiários nessas instituições. Em 2023, o CIEE-RS realizou 203 Processos Seletivos Públicos de estagiários. Ao fim de 2024, esse dado deve ser 10% maior.

Neste ano, outra novidade foi a Prefeitura de Porto Alegre contratar jovens aprendizes, além dos estagiários. Com a necessidade de pessoal para atuar nos abrigos durante a enchente, o Município ofereceu vagas para estudantes dos 14 aos 24 anos. O sucesso foi tanto, que a parceria com o setor de Aprendizagem deve ser repetida em outras frentes.