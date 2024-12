2024 foi ano de solidariedade no Sindiatacadistas com recuperação de escolas

Sindiatacadistas



Com o respaldo da sua Assembleia, o Sindiatacadistas aprovou a destinação de uma verba específica para a reconstrução de escolas de educação infantil severamente danificadas pelas enchentes. A entidade entende que, para que os colaboradores possam se concentrar no trabalho, é crucial que seus filhos tenham um ambiente escolar seguro e adequado.



Assim, em parceria com o Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática de Porto Alegre, o Sindiatacadistas investiu diretamente na educação municipal. O foco foi na revitalização de duas escolas de educação infantil: a Escola Municipal de Ensino Infantil Patinho Feio e a Escola Municipal de Ensino Infantil JP Meu Amiguinho.



Carlos Cezar Schneider, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios de Porto Alegre (um dos que integram a entidade), celebrou os investimentos durante as entregas. “Além de nossa atividade essencialmente sindical, acompanhando os interesses de todo o comércio atacadista, temos também o aspecto social. Então, resolvemos investir na educação, escolhendo a Patinho Feio para receber o montante de R$ 460 mil e a Meu Amiguinho, no bairro Floresta, que contou com o aporte de R$ 360 mil”, destacou o dirigente.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, participou da entrega da escola Meu Amiguinho. Ele destacou, na oportunidade, a importância desta parceria para a sociedade.

Na avaliação do secretário de Educação de Porto Alegre, Maurício Cunha, que esteve presente nas cerimônias de entrega das duas escolas, a parceria entre o poder público e a entidade resultou em uma entrega acima do esperado. “Nas duas escolas que foram repaginadas fizemos muito além daquilo que era necessário por conta da enchente. A enchente foi uma catástrofe que causou muitos malefícios para Porto Alegre, mas nos uniu ainda mais”, pontuou.

As escolas receberam, ainda, a visita do Grupo Cataventus para uma tarde de muita alegria para as crianças por intermédio do sindicato. A programação contou com contação de histórias, brincadeiras e um delicioso lanche.