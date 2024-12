Importância dos Sindicatos Empresariais se reflete no dia a dia da sociedade

Muitos empresários, ainda nos dias de hoje, questionam a importância do associativismo empresarial, via sindicatos patronais ou como se chamam atualmente “empresariais". O Sindiatacadistas-RS ou Sindicatos do Comércio Atacadista do Estado do Rio Grande do Sul, entidade vinculada ao sistema Fecomércio/RS, desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico e social da região e na defesa dos interesses do setor.Possui uma base legal (CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas) de aproximadamente 18 mil atacadistas das mais diversas áreas e de diversos tamanhos. Sua importância pode ser observada em várias frentes, como Representação Institucional, Negociação Coletiva, Orientação e Assessoria, Capacitação e Desenvolvimento, Fortalecimento de Redes, Promoção do Setor e Sustentabilidade e Inovação.Para Luiz Henrique Hartmann, vice-presidente do Sindicato do Comércio Atacadista do Estado do RS, a entidade somou conquistas ao longo de 2024. “O balanço é positivo mesmo num ano de muitos problemas, principalmente os meteorológicos que afetaram muitos associados”, exemplifica.Entre as principais vitórias, ele cita as ações tributárias em favor dos associados, com resultados financeiros diretos, tais como a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS para compensação de 11 anos (continuidade do ano anterior) e a mais recente da exclusão do ICMS-ST na Substituição Tributária da base de cálculo do PIS e da COFINS com sete anos de compensação retroativos.