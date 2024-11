Conexão CIEE-RS promove palestras em Ijuí e Osório sobre privacidade e segurança de dados na internet

Para promover troca de experiências entre empresas e profissionais, o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul criou o Conexão CIEE-RS, patrocinado pelo Banrisul e Vital Help. O evento percorre as cidades do interior do estado com palestras gratuitas sobre tendências e temas importantes para o mundo corporativo e do trabalho.

aborda estratégias de proteção de dados essenciais para garantir a sobrevivência dos negócios, boas práticas no mundo digital e como se prevenir de possíveis invasões ou roubos de dados.



“Cibersegurança é um tema relevante que afeta a todos, não só o mundo empresarial. As pessoas, muitas vezes, desconhecem os riscos aos quais estão expostas quando acessam tecnologias sem as devidas precauções”, destaca o gerente da Unidade Operacional do CIEE-RS em Santo Ângelo, Elemar Lenz.



Daniel Patussi, gerente da Unidade Operacional de Gravataí, acrescenta que os eventos fortalecem as comunidades. “Quando os participantes trocam informações e experiências, muitas vezes encontram soluções juntos. Isso cria um ambiente mais favorável ao crescimento daquela região”, conclui.

Em Ijuí, o evento será quinta-feira (21), no Salão de Atos da Unijuí (Rua do Comércio, 3000), a partir das 19h30. Os interessados devem reservar seus lugares pelo WhatsApp (55) 98419 6035 ou pelo e-mail mailto: [email protected]