CIEE-RS divulga os 50 selecionados para bolsas de estudos em curso de Técnico em Enfermagem

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) divulga nesta terça-feira (12) os nomes dos beneficiados com as 50 bolsas de estudos integrais para o curso Técnico em Enfermagem na Escola Técnica Santa Casa de Porto Alegre. A lista com os selecionados estará disponível no site da organização (cieers.org.br).

O Programa Bolsa Integral para o curso Técnico em Enfermagem teve 1.999 inscritos para 50 vagas. A iniciativa tem como foco a inclusão social por meio de uma formação qualificada, do incentivo à pesquisa, desenvolvimento de talentos e a troca de conhecimento. Os beneficiários são jovens ou adultos em situação de vulnerabilidade, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, e residentes em municípios da região metropolitana de Porto Alegre.



“O grande número de interessados reforça a alta demanda do público vulnerável por oportunidades de formação profissional e a necessidade de programas como o que estamos promovendo. São jovens e adultos que buscam uma chance de ter um emprego ou melhorar sua posição, uma renda melhor e mudar de vida. E esse é o propósito do CIEE-RS: promover a transformação social a partir da educação e do ingresso no mundo do trabalho”, afirma o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto.



O CIEE-RS é o patrocinador integral e arcará com todos os custos do projeto. Em contrapartida, a Escola Técnica executará o curso com sua equipe altamente qualificada. O grande diferencial é que os alunos terão a vivência dentro de um dos mais modernos complexos hospitalares do Brasil, com mais de 220 anos de história.

As aulas iniciam no dia 18 de novembro e a formação dura dois anos. O curso será realizado na Escola Técnica da Santa Casa de Porto Alegre (Rua Professor Annes Dias, 295), de segundas a sextas, das 19h às 22h30min. A frequência deverá ser de 75% de presença obrigatória para ter direito ao diploma.

