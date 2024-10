Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Brasilprev atrai mais investimentos de clientes do agronegócio

A Brasilprev registrou um aumento de 67,5% no valor investido pelos clientes do agronegócio nos últimos três anos, totalizando R$ 8,3 bilhões, enquanto a carteira total teve um aumento de 34% no volume recursos. Na avaliação da instituição, a evolução reflete o interesse crescente do público rural em garantir a segurança financeira de suas famílias por meio da previdência privada. Além disso, a carteira cresceu 34% em volume de recursos.

Levantamento da empresa detectou que no período ocorreu um aumento de 19,5% no número de clientes que se declaram como integrantes do agronegócio, com a maioria (46%) tendo entre 41 e 60 anos. Além disso, em relação a 2021, houve um incremento na participação de clientes mais jovens, com menos de 40 anos, que antes somavam 17% e agora são 20%. Atualmente totalizam 115 mil pessoas.

O fator geográfico também mostra diferentes resultados, com a região Sul tendo maior concentração dos clientes do agronegócio, com 40% do total, e a Norte, a região com menos (8%).

Conforme o diretor comercial e de marketing da Brasilprev, Camilo Buzzi, é necessário entender o agricultor e suas particularidades, sendo que muitos buscam proteção contra riscos de preço e condições climáticas, seja por meio do acúmulo de reservas financeiras ou aliando a previdência privada a uma estratégia tributária. “Oferecemos a proteção para este público, que muitas vezes possui um patrimônio significativo e deseja assegurar que este seja transmitido de forma segura para as próximas gerações”, concluiu.

Exame para formação de corretores

De dois a cinco de dezembro a Escola de Negócios e Seguros realizará o 78º Exame para Habilitação de Corretores de Seguros, o último de 2024.

Como uma das alternativas para quem deseja se habilitar profissionalmente, o EHCS qualifica os candidatos para atuar em cinco modalidades: Capitalização; Vida e Previdência; Capitalização e Vida e Previdência; Demais Ramos; e Todos os Ramos.

As provas serão aplicadas na modalidade on-line e o prazo limite para inscrições é 8 de novembro. Os aprovados receberão certificado que permite requerer o registro da profissão junto à Superintendência de Seguros Privados.

A ENS oferece o Curso Preparatório para o Exame para Habilitação de Corretores de Seguros. Mais informações podem ser obtidas através do site da Escola (www.esn.edu.br).

Seminário de Investimentos CNseg

A Confederação Nacional das Seguradores realizará entre os dias 06 e 07 de novembro do Seminário de Investimento. O objetivo do evento no formato on-line é apresentar as últimas tendências do Mercado Segurador, fornecer insights e análises de especialistas, capacitar profissionais e divulgar as melhores práticas do mercado. Inscrições gratuitas. Mais informações através do site da CNseg (cnseg.org.br).



Atividades

6 de novembro

Painel 1 (10h00 às 11h00):Limitação dos ativos e sua implicação no Capital do Risco de Mercado.

Painel 2 (11h10 às 12h10): Inteligência Artificial como ferramenta na gestão de investimentos.

7 de novembro

Painel 3 (10h00 às 11h00): Asset Liability Management – ALM.

Painel 4 (11h10 às 12h10): Evoluções da Norma de Investimentos.

XI Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência Privada

O 11º XI Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência Privada ocorrerá no dia 27 de novembro de 2024, na Casa Giordani, no bairro Campo Belo, em São Paulo.

O evento terá como tema central “Inovar. Expandir, Impulsionar”. Estão previstas participações de especialistas, formadores de opinião, executivos do setor e inovadores. Mais informações sobre o Fórum podem ser obtidas através do site da Fenaprevi (fenaprevi.orb.br).