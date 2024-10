Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Informação para combater tentativas de fraudes e golpes

A Sabemi Seguradora está lançando a sua campanha anual de prevenção contra fraudes e golpes. A ação tem como objetivo informar os segurados sobre os cuidados que devem ser adotados para transações no ambiente digital. O destaque da iniciativa fica por conta do e-book, gratuito e disponível no site da empresa, reunindo as principais dicas de prevenção contra fraudes e golpes no ambiente digital. Este é o tema desta entrevista com o head jurídico da Sabemi, Felipe Rodrigues Lucas.



- Qual a proposta básica da campanha de prevenção contra fraudes e golpes?

A Sabemi quer conscientizar e educar seus segurados sobre os riscos de fraudes e golpes, principalmente no ambiente digital. A ideia é fornecer informações e dicas práticas para que todos possam se proteger melhor.

- Como o público pode ter acesso a este material?

O material está disponível gratuitamente no site da Sabemi para o público em geral. O e-book contém dicas de prevenção, como as de verificar a reputação de empresas e usar os dispositivos seguros para identificar sites fraudulentos.

- É necessário que o consumidor busque informações das empresas com as quais pretenda fazer alguma negociação? Principalmente em relação aos sites?

Sim, esta é uma medida muito importante. O consumidor deve sempre pesquisar sobre a empresa antes de fazer qualquer transação, assim como verificar a reputação da empresa e a certificação dos sites. Estes são passos essenciais para evitar fraudes.

- Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 indicam quase 2 milhões pessoas foram vitimadas por algum tipo de golpe em 2023. O estelionato, especialmente no meio virtual, aumentou em 8,2%. Na sua avaliação, o sistema digital favoreceu o crescimento desta modalidade de crime no país?

O meio virtual contribuiu para esse aumento. A facilidade de acesso e a falta de informações dos consumidores criaram mais oportunidades para os golpistas. Por isto, campanhas educativas, como esta da Sabemi, são tão importantes.

- Os idosos são as vítimas preferenciais dos golpistas virtuais ou isto é indiferente para quem pratica este tipo de crime?

Eles são frequentemente alvos preferenciais porque têm menor familiaridade com as tecnologias digitais, fato que os tornam mais vulneráveis para esses tipos de golpes.

- Qual a política da companhia quando um cliente informa que foi procurado por alguém tentando se passar por representante da empresa?

Sempre orientamos os clientes a buscarem os canais de atendimento da empresa. Se verificarmos alguma possibilidade de fraude, apuramos internamente o que pode estar acontecendo para evitar que terceiros usem indevidamente o nome da Sabemi.