Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Inteligência Artificial é o tema do Almoço do Mercado Segurador

O Sindicato das Empresas de Seguros do Rio Grande do Sul realizará no dia 22 de outubro, na sede da Associação Comercial de Porto Alegre, localizada no Centro Histórico, o Almoço do Mercado Segurador.

O evento terá como painelistas o Vice-Presidente da Icatu Seguros e Presidente da Rio Grande Seguros, César Saut, e o líder em Experiência Digital da Icatu Seguros, Humberto Sardenberg. Eles abordarão o seguinte tema: Como a Inteligência Artificial está Revolucionando o Mercado Segurador.

Mais informações sobre o Almoço do Mercado Segurador podem ser obtidas através dos telefones do SindsegRS (51 3221-4333 e 51 3221-4960).



Sabemi lança campanha de prevenção contra fraudes e golpes

Felipe Rodrigues Lucas: "Campanhas são importantes para conscientizar sobre a atuação dos golpistas" Sabemi Seguradora/Divulgação/JC

A Sabemi Seguradora está lançando a sua campanha anual de prevenção contra fraudes e golpes. A ação tem como objetivo informar os segurados sobre os cuidados que devem ser adotados para transações no ambiente digital.

O destaque da campanha ficará por conta da divulgação de um e-book gratuito, disponível no site da Sabemi, reunindo as principais dicas de prevenção contra fraudes e golpes no ambiente digital. O material alerta para questões fundamentais como a necessidade de verificar a reputação das empresas, a importância de usar dispositivos seguros e as formas de identificar sites fraudulentos.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024, os crimes contra o patrimônio, como roubos de veículos, caíram em 2023, mas o estelionato, especialmente em meio virtual, aumentou em 8,2%. No ano passado, quase 2 milhões de pessoas foram vítimas de algum tipo de golpe.

Conforme o head jurídico da Sabemi, Felipe Rodrigues Lucas, nos últimos anos ocorreu uma queda no número de golpes presenciais e um crescimento exponencial dos golpes virtuais. “Campanhas como essa que a Sabemi desenvolve anualmente são muito importantes para ampliar a conscientização sobre a atuação dos golpistas e para disseminar as melhores práticas de prevenção”, afirmou.

CNseg promove inovação em seus portais

A Confederação Nacional das Seguradoras firmou uma parceria com a Audima, uma startup brasileira acelerada no Vale do Silício, nos Estado Unidos, para a ampliação das ferramentas de acessibilidade nos portais da entidade.

Para garantir uma ampla variedade de recursos visando atender às diversas necessidades individuais de cada usuários, foi desenvolvido um menu de acessibilidade com múltiplas funcionalidades para tornar a experiência digital acessível às pessoas com deficiências visuais, auditivas, motoras ou temporárias; daltonismo; Síndrome de Asperger; TDAH; Autismo, Dislexia, entre outras.

Funcionalidades da ferramenta

Com essa ferramenta, os usuários poderão escutar as informações presentes nos artigos, notícias e materiais institucionais, além de ocultar todas as imagens dos textos para facilitar o foco, selecionar qualquer cor de fundo para a página, ou alterar a cor do texto, permitindo o alcance ideal de contraste.

Também é possível aumentar ou diminuir a saturação, inverter as cores, destacar foco e links, aumentar e escurecer o cursor de navegação, editar o espaçamento das linhas entre outras funcionalidades. Fora isso, também será possível contar com as funcionalidades que já eram adotadas pela Confederação, como a ferramenta de libras, o aumentar e diminuir a fonte do texto e alterar o contraste.