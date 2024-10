Por que sua empresa precisa investir em cibersegurança?

As empresas dependem cada vez mais do uso de ferramentas e dados digitais para a manutenção e o desenvolvimento de suas atividades. Porém, ao mesmo tempo em que a tecnologia agiliza e facilita a rotina no mundo corporativo, aumenta a preocupação com ataques hackers, invasões e vazamentos.

Para orientar empreendedores sobre proteção de dados e boas práticas para garantir a sobrevivência dos negócios, o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) realizou, em Bagé, a palestra Privacidade e Cibersegurança — da Engenharia Social à Computação Quântica. O evento Conexão CIEE-RS teve como convidado o especialista em cibersegurança Jéferson Campos Nobre, que é professor do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.



“Quando um ataque ou vazamento acontece, o custo é muito alto, tanto do ponto de vista financeiro, pela interrupção do serviço prestado e das atividades da empresa, por exemplo, como pelos danos à marca, pela crise de imagem e reputação”, explicou Jéferson.



De acordo com o especialista, é preciso investir em equipamentos e tecnologia, mas também é fundamental treinar e conscientizar as equipes, pois muitas vezes é o comportamento dos colaboradores que coloca em risco uma instituição ou negócio.

Para o gerente da Unidade Operacional do CIEE-Pelotas, Lourenço Guimarães, o evento foi uma oportunidade de troca e aprendizado. “É importante que empresários e executivos entendam e ampliem seus conhecimentos sobre como proteger seus dados e os de seus clientes, pois há uma ameaça crescente de ataques cibernéticos”, concluiu.

O evento Conexão CIEE-RS é gratuito e conta com o patrocínio do Banrisul e da Vital Help.