O papel das lideranças na promoção da saúde mental em tempos de crise

Transtornos mentais, como depressão e ansiedade, foram a causa do afastamento do trabalho de 288 mil brasileiros em 2023, segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social. O número é 38% maior que em 2022. Como consequência, as perdas no faturamento de empresas brasileiras beiram os R$ 400 bilhões ao ano, com impacto negativo de 4,7% no Produto Interno Bruto (PIB).

Diante desses dados, a psicóloga e coordenadora do Programa Jovem 360 no Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, Michele Lohmann, destaca a importância de iniciativas que criem ambientes de trabalho saudáveis e ações de cuidado com as pessoas. “O bem-estar emocional é fundamental para o sucesso e a realização do indivíduo e para o nosso desenvolvimento como sociedade.

A saúde mental dos colaboradores é uma de nossas prioridades no CIEE-RS. E nos momentos de crise, como os desastres climáticos que tivemos no Rio Grande do Sul, há uma demanda ainda maior e mais imediata de atenção”, reforça.



Para ajudar gestores a conduzir equipes, acolher os colaboradores e manter a motivação em momentos de crise, o CIEE-RS, desenvolveu o Talk sobre saúde mental para lideranças.



Leonardo Salati, que também é psicólogo do CIEE-RS, explica que “lidar com perdas de referências e de pessoas queridas, prejuízos materiais, com o medo e a insegurança, aumenta a probabilidade de indivíduos, especialmente os atingidos diretamente pela catástrofe, apresentarem sintomas de depressão, ansiedade, estresse pós-traumático e comportamentos de risco como uso de álcool, tabaco e drogas ilícitas”.

Num bate-papo por vídeo, são respondidas as principais dúvidas de líderes sobre o tema. Os psicólogos abordam questões como os impactos de eventos climáticos extremos nas equipes; insegurança no vínculo empregatício; luto e incertezas; as reações emocionais, cognitivas, interpessoais e físicas que podem ocorrer decorrentes da tragédia; dicas práticas de acolhimento; saúde mental corporativa e atualidades.