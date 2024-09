O teatro como ferramenta de transformação social

Em 19 de setembro é celebrado o Dia Nacional do Teatro. A data, em pleno Setembro Amarelo, também serve de reflexão sobre o papel das artes na vida das pessoas, na saúde, nas relações, na sociedade.

Mas quais são os benefícios das atividades culturais? A Organização Mundial da Saúde compilou 900 publicações científicas que apontam que o contato com a arte promove a saúde física e mental e ajuda a prevenir doenças. De acordo com o relatório, para “adolescentes que vivem em áreas urbanas, a educação com base na dramaturgia pode ajudar a tomar decisões responsáveis, melhorar o bem-estar e reduzir a exposição à violência”, por exemplo. Na vida adulta e na terceira idade, o teatro e a música ajudam a prevenir a demência, melhoram a atenção e a memória.

O coordenador do Centro de Eventos e do Teatro do CIEE-RS Banrisul, Paulo Beccon, ressalta que o teatro — que é a união de diversas artes, como literatura, pintura, dança, música e até arquitetura — proporciona também uma série de habilidades importantes para o desenvolvimento social e profissional do indivíduo. Criatividade, empatia, pensamento crítico, conhecimento são algumas delas.

“O teatro mostra a perfeição e a imperfeição humana. Ao assistir a uma peça, o espectador tem a chance de se colocar no lugar de personagens e viver experiências que talvez jamais teria no “mundo real”. E isso faz com que ele reflita sobre os desafios enfrentados no cotidiano e se posicione de maneira diferente, buscando melhores soluções e alternativas.”

Para Beccon, quem consome cultura está mais preparado para a vida. O gestor defende a ampliação do acesso às artes, a democratização dessas vivências para dar mais qualidade de vida aos cidadãos, de desenvolver visões de mundo mais abertas, inclusivas e um comportamento mais colaborativo. “Assim vamos preparar crianças e jovens para os desafios e responsabilidades que irão se impor em jornadas pessoais e profissionais. Que o teatro seja essa ferramenta de transformação e de cura que todos precisamos”, conclui.