Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Os desafios e oportunidades do setor segurador no enfrentamento dos riscos climáticos

Durante sua participação na abertura do 1º Fórum IRB (P&D), no último dia 11 de setembro, no Rio de Janeiro, o presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, Dyogo Oliveira, abordou os desafios e oportunidades no enfrentamento das mudanças climáticas pelas seguradoras e resseguradoras. O evento reuniu pesquisadores, representantes do setor de seguros e resseguros, startups e membros do setor público.

Segundo Dyogo, as seguradoras possuem três desafios principais no enfrentamento dos Riscos Climáticos. O primeiro diz respeito ao passado, referente aos produtos de seguro que já existem e não são usados; o segundo é o da necessidade de desenvolvimento de novos produtos e o terceiro é o da integração com programas públicos, com agendas do governo. “Lamento ver que a proteção que temos no Rio Grande do Sul é de menos de 10% do tamanho dos prejuízos totais que aconteceram. Temos um grande espaço para ocupar com os produtos já existentes, como o Seguro Agrícola, o Residencial e o Automóvel”, afirmou.

Oliveira ressaltou que o setor segurador já vem trabalhando o tema dos riscos climáticos desde a década de 1970, sendo o primeiro segmento econômico a chamar atenção para a questão. “Mas precisamos exercer um esforço ainda maior de preparação do nosso mercado para lidar com esse risco, que está aumentando e vai continuar aumentando. Não é um pessimismo exacerbado, mas é fato que a transição climática já está presente e que não vai parar por aqui”, comentou.

Com o objetivo de atuar em conjunto para o gerenciamento dos riscos climáticos, a CNseg vem trabalhando em cooperação com o mercado, o governo, universidades e institutos de pesquisas, além de ter inserido o seguro nas agendas internacionais, como fóruns internacionais, participando das discussões da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas e das discussões no G20.



Almoço do Mercado Segurador



O Sindicato das Empresas de Seguros do Rio Grande do Sul realizará no dia 22 de outubro, na sede da Associação Comercial de Porto Alegre, localizada no Centro Histórico, o Almoço do Mercado Segurador.

O evento terá como painelistas o Vice-Presidente da Icatu Seguros e Presidente da Rio Grande Seguros, César Saut, e o líder em Experiência Digital da Icatu Seguros, Humberto Sardenberg. Eles abordarão o seguinte tema: Como a Inteligência Artificial está Revolucionando o Mercado Segurador.

Mais informação sobre o Almoço do Mercado Segurador podem ser obtidas através do telefone do SindsegRS (51 3221-4333).



XI Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência Privada



Está agendado para o dia 27 de novembro de 2024, na Casa Giordani, no bairro Campo Belo, em São Paulo, a realização do 11º Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência Privada.

O evento terá como tema central “Inovar. Expandir, Impulsionar”. Estão previstas participações de especialistas, formadores de opinião, executivos do setor e inovadores. Mais informações sobre o Fórum podem ser obtidas através do site da Fenaprevi (fenaprevi.orb.br).