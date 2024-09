Conexão CIEE-RS 2024

Trocar experiências e descobrir novas formas de enxergar o mercado de trabalho são recomendações frequentes para jovens estagiários. Mas também são fundamentais para as lideranças que conduzem empresas e instituições em um cenário cada vez mais desafiador. Para criar um ambiente propício para esse debate, o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) também investe em eventos que estimulem essa conexão entre os gestores que podem fazer a diferença na vida de milhares de jovens.

“Dessas trocas surgem importantes e valiosas reflexões sobre a necessidade de formação de profissionais que sejam instigados a repensar a forma de resolução de problemas. Estímulos como os proporcionados pelo Conexão CIEE-RS são fundamentais para fortalecer a comunidade e criar um ambiente de crescimento e renovação contínuos”, aponta Dareny Ribeiro, gerente da Unidade Operacional do CIEE-RS em Santa Maria.



A palestra do especialista Maurício Schneider foi um dos pontos altos do evento. Ele abordou temas como inovação, gestão, carreira e a importância dos jovens no mercado de trabalho.



O Conexão CIEE-RS foi realizado na última semana na cidade de Santiago e reuniu representantes de 100 empresas da região. São instituições que já atuam com estagiários ou aprendizes através do CIEE-RS compartilhando jornadas com empresas de destaque que ainda não são parceiras, ampliando o conhecimento sobre as oportunidades oferecidas pelos programas da organização.

“Essa iniciativa do CIEE-RS é crucial para impulsionar o desenvolvimento econômico local e fomentar parcerias estratégicas entre diversas empresas e instituições educacionais. Além disso, os empreendedores participantes já demonstram empenho em questões de responsabilidade social e beneficiam-se da inovação trazida por novas perspectivas”, reforça Dareny.

Com outras três edições previstas para 2024 — em Ijuí, Erechim e Bagé—, o Conexão CIEE-RS tem o patrocínio do Banrisul e da Vital Help.