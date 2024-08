Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: ENEF 2024 terá edição especial para o Rio Grande do Sul

O Fórum Brasileiro de Educação Financeira realizará, entre os dias 9 e 15 de setembro, edição especial da Semana Nacional de Educação Financeira para o Rio Grande do Sul.

O evento extraordinário acontece em virtude da situação de calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal devido às fortes chuvas que assolaram o Estado no mês de maio.

Além do tema Proteção Financeira que fala sobre prevenção contra golpes e fraudes financeiras, serão destaques iniciativas como as clínicas financeiras, que abordarão a organização financeira e o crédito com foco em capital de giro/fluxo de caixa e investimentos, tanto para as pessoas físicas quanto para as Micro, Pequenas e Médias Empresas.

Na avaliação do Superintendente da Superintendência de Seguros Privados e Presidente do FBEF, Alessandro Octaviani, a edição especial da Semana ENEF é mais uma oportunidade de levar informação sobre proteção e um pouco de tranquilidade, em um momento tão crítico. “Passado o primeiro momento da crise, temos muito trabalho juntos a fazer, visando a reconstrução da economia privada e das vidas, para que o Rio Grande do Sul contribua com todo seu vigor e talento para o desenvolvimento nacional” afirmou.

Os interessados em participar do evento devem acessar o site oficial da SENEF e realizar o cadastro de iniciativas no formulário disponibilizado no item Faça Parte.

Seminário de Inovação e Seguros terá segunda edição



A segunda edição do Seminário de Inovação e Seguros da Escola de Negócios e Seguros ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto, a partir das 9h, no auditório do Sincor-SP.

Em formato híbrido, o evento será conduzido pela advogada e professora da ENS, Angélica Carlini. Estão previstas apresentações de estudos multidisciplinares nas áreas de Direito, Administração e Economia, desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho em Inovação e Seguros da Escola.

A programação inclui ainda palestras e debates sobre temas atuais e relevantes, com a participação de renomados profissionais do mercado de seguros. O seminário reunirá representantes de seguradoras, corretores de seguros, advogados, professores e alunos e ex-alunos da ENS. Os interessados em participar podem obter mais informações através do site da Escola de Negócios e Seguros.

Mercado segurador fecha 1º semestre com crescimento



O setor de seguros brasileiro arrecadou R$ 209,58 bilhões no primeiro semestre, fato que representa um crescimento de 15,3% na comparação com o mesmo período de 2023. Entre indenizações, resgates, benefícios e sorteios, o retorno à sociedade chegou a R$ 119,13 bilhões. Os dados foram divulgados no relatório Síntese Mensal de junho de 2024 da Superintendência de Seguros Privados.