Tour virtual possibilita experiência imersiva no Centro de Eventos e no Teatro CIEE-RS Banrisul

Uma experiência imersiva convida o público a conhecer todos os espaços do Centro de Eventos e do Teatro CIEE-RS Banrisul. É o tour virtual, que está disponível em um link no site do teatro. Com a inovação, o internauta pode conferir como é a entrada do prédio durante o dia ou à noite, assim como todas as áreas internas. É possível escolher entre três opções: Teatro, Centro de Eventos ou Restaurante.

No teatro é possível visualizar o hall, o palco, os três camarins e as diferentes plateias, conforme a localização selecionada. No Centro de Eventos, pode-se conferir o interior das seis salas disponíveis para reuniões e eventos corporativos, assim como o foyer. Ainda há imagens do restaurante e do café.

O complexo — na Rua Dom Pedro II, 861, em Porto Alegre — tem uma estrutura técnica moderna, versátil e completa para realização de espetáculos, eventos corporativos e formaturas. De acordo com o coordenador do Centro de Eventos e do Teatro do CIEE-RS Banrisul, Paulo Beccon, a área dispõe de mais de 500 metros quadrados, com salas e espaços moduláveis e isolamento acústico.



A inovação do tour virtual facilita a visualização dos ambientes, permitindo melhor planejamento e facilitando o trabalho da produção dos eventos.



“Em uma área ampla e agradável, com segurança e conforto, a empresa pode realizar desde uma pequena reunião até uma grande conferência, sempre com a assistência de uma equipe completa e especialmente treinada. Além disso, todas as salas possuem equipamentos multimídia, como projetores de vídeo, telas motorizadas e sistemas de som”, destaca Beccon.

O Teatro CIEE-RS Banrisul tem capacidade para 435 espectadores e recebe diversas produções artísticas. No ano passado, mais de 57 mil pessoas estiveram no local.

Leia o QR Code para conhecer, em uma experiência imersiva, os espaços do Centro de Eventos e do Teatro CIEE-RS Banrisul.