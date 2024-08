Banrisul lança novos produtos e serviços para o segmento empresarial

O Banrisul segue inovando para chegar a mais 100 anos e por isso está alinhando sua estratégia para atender cada vez melhor as empresas do Rio Grande do Sul. A reformulação do segmento empresarial está no topo das iniciativas. Várias frentes foram desenvolvidas para gerar mais eficiência e principalmente melhorar a experiência do cliente. Inovações em tecnologia com o desenvolvimento da API Pix, cobrança bancária com boleto híbrido, novas soluções Vero e, em breve, abertura de Conta PJ pelo aplicativo, sem necessidade de ir até uma agência.Novos produtos e serviços foram desenvolvidos e lançados para o mercado com formatos que fazem com que as empresas contratem operações de crédito com assinatura digital e com o crédito liberado na hora, como o Desconto Digital.E o Banrisul sabe que o sucesso das empresas depende do sucesso na gestão do fluxo de caixa, por isso foi lançado o melhor produto de capital de giro da sua história, a Conta Única Banrisul. Uma linha de crédito com prazo de até cinco anos, na qual as empresas vinculam seus recebíveis e gerenciam um limite de crédito disponível 24 horas e 7 dias por semana, tudo pelo aplicativo e office banking. A nova linha está disponível para empresas de todos os portes - MEIs, micros, pequenas, médias e grandes empresas.De acordo com o presidente do Banco, Fernando Lemos, a Conta Única Banrisul facilita o crédito para que os empresários possam potencializar o fluxo de caixa, comprar mercadorias, pagar funcionários e aproveitar oportunidades de negócio, adaptando os recursos de acordo com o fluxo de recebíveis e pagamentos da empresa. “Estamos alocando R$ 7 bilhões nessa nova solução de crédito para contribuir com a retomada econômica das empresas gaúchas que tiveram prejuízos imensuráveis durante a catástrofe climática que devastou o Estado”, ressalta.A Conta Única Banrisul possui renovação semestral automática. Também conta com isenção de tarifa de abertura de crédito no primeiro ano de contratação. Conheça mais sobre a Conta Única Banrisul em www.banrisul.com.br/contaunica.