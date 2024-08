Dia do Estagiário: quando engajamento e descontração se encontram

Em tempos de alta competitividade e demandas crescentes, ações de engajamento e descontração são essenciais para manter a motivação e o bem-estar dos colaboradores. Segundo Marcos Pan, gerente de estágios do CIEE-RS, “manter um ambiente de trabalho leve e tranquilo promove vários benefícios para os indivíduos, para a equipe e para a empresa, pois as pessoas ficam mais à vontade, o que estimula a criatividade e reduz o estresse”.

Incorporar atividades de descontração e diversão na rotina não significa deixar de lado o profissionalismo. Essa prática cria um equilíbrio saudável, que é crucial para reter talentos, uma vez que colaboradores felizes são mais propensos a permanecer na empresa e contribuir a longo prazo.

Um exemplo prático de ação de engajamento é o jogo de tabuleiro desenvolvido pelo CIEE-RS para o Dia do Estagiário — celebrado no dia 18 de agosto. O objetivo é proporcionar diversão e interação entre os jovens, tornando o local de trabalho mais acolhedor e inclusivo.



Os desafios enfrentados por quem está começando uma carreira são muitos, desde entender e entrar na rotina da corporação até alinhar conhecimentos teóricos com a prática do dia a dia.



“O jogo do tabuleiro é um momento de descontração para o Dia do Estagiário. A ideia é que seja uma atividade dedicada aos estagiários, que seja divertida e educativa”, explica Pan. Este tipo de dinâmica é fundamental para integrar quem está iniciando sua jornada profissional ou numa nova oportunidade, ajudando na adaptação à cultura da empresa, a entender processos e construir relacionamentos sólidos.

Para o gerente de estágios, “superar esses desafios é uma parte desse processo. A chave é manter uma atitude positiva, ser proativo e estar aberto a aprender e crescer com as experiências”.

O CIEE-RS exemplifica como a valorização dos jovens, especialmente no Dia do Estagiário, pode ser feita de forma criativa e eficaz. Proporcionar momentos de integração e aprendizado também é uma forma de reconhecer esses talentos, contribuindo para um ambiente mais produtivo e satisfatório para todos.